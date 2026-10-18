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Andre Rizal Hanafi
Senin, 19 Oktober 2026 | 06.30 WIB

Persija Kalah 2-3 dari Persita, Shin Tae-yong Singgung Serangan Balik

Persija dua kali menyamakan kedudukan sebelum kalah 2-3 dari Persita. Shin Tae-yong menilai timnya masih perlu berbenah, terutama dalam membongkar pertahanan lawan dan mengantisipasi serangan balik. (Dok. Persija Jakarta)&nbsp; - Image

Persija dua kali menyamakan kedudukan sebelum kalah 2-3 dari Persita. Shin Tae-yong menilai timnya masih perlu berbenah, terutama dalam membongkar pertahanan lawan dan mengantisipasi serangan balik. (Dok. Persija Jakarta)&nbsp;

JawaPos.com – Persija Jakarta menelan kekalahan pertama pada BRI Super League 2026/2027 setelah takluk 2-3 dari Persita Tangerang pada pekan kelima. Gol Aleksa Andrejic pada menit ke-90+5 memastikan Macan Kemayoran pulang tanpa poin dari Banten International Stadium, Serang, Sabtu (17/10).

Persija sebenarnya mampu dua kali menyamakan kedudukan setelah tertinggal. Namun, tim asuhan Shin Tae-yong gagal mempertahankan hasil imbang hingga pertandingan berakhir.

Persita membuka keunggulan melalui Luquinhas pada menit kelima. Persija merespons lewat Fabio Calonego yang mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-18 dengan sepakan kaki kiri.

Skor 1-1 bertahan hingga babak pertama berakhir. Setelah turun minum, Persita kembali memimpin melalui gol Rayco Rodriguez pada menit ke-61.

Persija kembali mengejar. Alexander Jeremejeff sukses mengeksekusi tendangan penalti pada menit ke-74 untuk mengubah skor menjadi 2-2.

Saat pertandingan tampak akan berakhir imbang, Persita justru mencetak gol penentu pada masa tambahan waktu. Andrejic menuntaskan peluang pada menit ke-90+5 untuk membawa tuan rumah menang 3-2.

Shin Tae-yong Soroti Kekurangan Persija

Seusai pertandingan, Shin Tae-yong mengakui Persija masih memiliki pekerjaan rumah, terutama dalam membongkar pertahanan lawan. Dia juga menilai Persita tampil dengan intensitas tinggi dan bekerja keras sepanjang pertandingan.

"Selamat kepada para pemain Persita yang telah bertarung sangat keras dan meraih kemenangan. Hari ini, kegagalan kami menembus dinding pertahanan lawan tampaknya menjadi penyebab kekalahan kami," kata Shin dilansir iLeague. 

Pelatih asal Korea Selatan tersebut juga mengungkapkan kekecewaan terhadap sejumlah situasi yang terjadi selama laga. Meski demikian, dia tetap mengapresiasi perjuangan Persita dalam mengamankan kemenangan.

Editor: Hendra
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Sumber: iLeague
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