Ernando Ari Sebut Pemain Persebaya Kecewa, Bayar Kekurangan di Kandang PSM

JawaPos.com - Gol penyelamat pada masa tambahan waktu tidak sepenuhnya menghapus kekecewaan pemain Persebaya Surabaya pada pekan kelima Super League 2026/2027. Hasil imbang 2-2 melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10) malam, menyisakan perasaan belum tuntas bagi anggota tim.

Penjaga gawang Persebaya, Ernando Ari, mengungkapkan para pemain sebenarnya memiliki keinginan besar mempersembahkan kemenangan bagi Bonek dan Bonita yang datang langsung memberikan dukungan.

Namun, dua kali tertinggal membuat Persebaya harus bekerja keras sekadar untuk menghindari kekalahan.

Dimana Miguel Pereira menjadi penyelamat melalui dua gol sundulan, masing-masing pada menit ke-36 dan 90+1. Gol keduanya memastikan Persebaya mendapatkan satu poin ketika pertandingan hampir berakhir.

Meski berhasil menyamakan kedudukan, Ernando mengakui hasil tersebut belum memenuhi harapan tim.

“Kita sebenarnya sangat layak untuk mendapatkan tiga poin. Dan terima kasih untuk Bonek dan Bonita atas kehadirannya. Kalian sangat luar biasa dan membantu kita, mendorong terus semangat untuk tidak pernah lelah mengejar ketertinggalan," ujar penjaga gawang asal Semarang itu.

“Teman-teman juga merasa kecewa karena tidak bisa memberikan apa yang diharapkan Bonek dan Bonita, kemenangan di partai home ini. kita akan balas nantinya di pertandingan selanjutnya."

Atas hasil imbang melawan PSS membuat Persebaya melanjutkan catatan belum terkalahkan dalam lima pertandingan awal Super League 2026/2027. Menempatkan tim di posisi keenam klasemen sementara dengan perolehan sembilan poin.