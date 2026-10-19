Persebaya Bikin 23 Tembakan, Bernardo Tavares Kecewa Ditahan PSS Sleman

JawaPos.com — Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, mengungkapkan kekecewaannya setelah Green Force gagal mengamankan kemenangan atas PSS Sleman pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10/2026).

Meski dua kali tertinggal dan akhirnya bermain imbang 2-2, pelatih asal Portugal tersebut tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya hingga menit terakhir.

Persebaya Surabaya sebenarnya memiliki banyak kesempatan untuk meraih tiga poin di hadapan Bonek dan Bonita.

Namun, 23 tembakan yang dilepaskan sepanjang pertandingan hanya menghasilkan dua gol melalui aksi Miguel Pereira.

Hasil tersebut terasa mengecewakan karena Green Force tampil agresif dan terus memberikan tekanan kepada pertahanan PSS Sleman.

Terlebih, gol penyama kedudukan baru tercipta pada menit ke-90+2 ketika pertandingan hampir berakhir.

Bernardo Tavares tidak menyembunyikan kekecewaannya setelah Persebaya Surabaya harus puas berbagi angka dengan PSS Sleman.

Menurutnya, kerja keras para pemain sepanjang pertandingan seharusnya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

“Kami sudah berusaha maksimal dan menciptakan banyak peluang, tetapi hasil akhirnya belum sesuai dengan harapan,” ucap Coach Tavares dalam konferensi pers seusai pertandingan.