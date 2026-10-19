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Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 19 Oktober 2026 | 14.01 WIB

Persebaya Masih Tak Terkalahkan, Ernando Ari Justru Kecewa usai Ditahan PSS

Kiper Persebaya Surabaya, Ernando Ari Sutaryadi, mengungkapkan kekecewaan setelah Green Force bermain imbang 2-2 melawan PSS Sleman pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10/2026). (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com) - Image

Kiper Persebaya Surabaya, Ernando Ari Sutaryadi, mengungkapkan kekecewaan setelah Green Force bermain imbang 2-2 melawan PSS Sleman pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10/2026). (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com — Kiper Persebaya Surabaya, Ernando Ari Sutaryadi, mengungkapkan kekecewaan skuad Green Force setelah gagal mengalahkan PSS Sleman pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10/2026).

Hasil imbang 2-2 membuat Persebaya Surabaya hanya mengamankan satu poin meski Miguel Pereira mencetak dua gol penyelamat.

Bermain di hadapan ribuan Bonek dan Bonita, Persebaya Surabaya sebenarnya mengusung ambisi besar untuk melanjutkan tren positif setelah meraih kemenangan pada pertandingan sebelumnya.

Namun, perlawanan sengit PSS Sleman memaksa pasukan Bernardo Tavares bekerja keras hingga menit-menit terakhir pertandingan.

Ernando Ari tidak bisa menyembunyikan perasaan kecewanya ketika berbicara dalam konferensi pers selepas pertandingan.

Penjaga gawang berusia 24 tahun tersebut mengakui seluruh pemain memiliki keinginan besar mempersembahkan kemenangan bagi pendukung Green Force.

"Kami, para pemain, juga merasa kecewa karena belum bisa memberikan hasil yang diharapkan, terutama kemenangan di laga kandang ini," ujar Ernando dalam konferensi pers selepas pertandingan.

Pernyataan tersebut menggambarkan suasana ruang ganti Persebaya Surabaya setelah pertandingan yang berlangsung penuh tekanan dan drama.

Meski berhasil menghindari kekalahan, tambahan satu poin belum cukup memuaskan para pemain yang memburu kemenangan kandang.

Mengapa Ernando Ari Kecewa meski Persebaya Surabaya Terhindar dari Kekalahan?

Kekecewaan Ernando Ari muncul karena Persebaya Surabaya gagal memaksimalkan keuntungan bermain di Stadion Gelora Bung Tomo.

Editor: Hendra
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