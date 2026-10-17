Persija Jakarta Siap Jaga Momentum di Kandang Persita

JawaPos.com - Persija Jakarta membawa modal positif saat bertandang ke markas Persita Tangerang pada pekan kelima Super League 2026/2027.

Macan Kemayoran menyapu bersih empat pertandingan pertama dengan kemenangan. Namun, Kwon Chang-Hoon mengingatkan rekan-rekannya agar tidak cepat puas dan tetap menjaga fokus.

Persija dijadwalkan menghadapi Persita di Banten International Stadium, Sabtu (17/10) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tim ibu kota untuk melanjutkan tren positif sekaligus mempertahankan posisi mereka di papan atas klasemen.

Persija mengawali musim dengan mengalahkan Borneo FC 1-0. Setelah itu, tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut sukses menundukkan rivalnya, Persib Bandung, dengan skor 2-1.

Dua kemenangan berikutnya diraih saat menghadapi Java United FC dengan skor 1-0 dan PSIM Yogyakarta dengan kemenangan meyakinkan 4-0.

Catatan tersebut membuat Persija memiliki kepercayaan diri tinggi menjelang pertandingan melawan Persita. Meski begitu, Kwon menilai hasil positif pada laga sebelumnya tidak boleh membuat tim kehilangan konsentrasi.

Pemain asal Korea Selatan yang pernah tampil di Piala Dunia 2018 itu menegaskan bahwa seluruh pemain harus mengalihkan perhatian ke pertandingan berikutnya.