Prediksi Susunan Pemain Persija Jakarta vs Persita Tangerang: Kwon Chang-hoon Starter!

Kwon Chang-hoon jadi satu dari delapan pemain baru Persija Jakarta untuk musim 2026/2027. (instagram.com/@kwonchanghoon)
JawaPos.com - Persija Jakarta akan menghadapi Persita Tangerang pada pertandingan pekan kelima Super League 2026/2027.
Macan Kemayoran akan bertandang ke markas Persita di Banten International Stadium (BIS), Sabtu (17/10) pukul 19.00 WIB. Laga ini menjadi salah satu pertandingan besar Super League pekan ini.
Kedua tim juga memiliki catatan positif menjelang laga tersebut, yang mana keduanya belum terkalahkan dalam empat laga awal musim ini. Persija punya catatan yang lebih moncer karena menyapu bersih empat laga dengan kemenangan, sedangkan Persita mencatat dua kemenangan dan dua hasil imbang.
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Persija datang ke Banten dengan kekuatan penuh, tanpa pemain yang cedera. Dengan begitu, pelatih Shin Tae-yong dapat menurunkan skuad terbaiknya untuk menghadapi Persita.
Winger anyar Persija, Kwon Chang-hoon, dipastikan akan tampil sejak menit awal. Kepastian itu diketahui setelah pemain asal Korea Selatan tersebut menemani Shin Tae-yong dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan.
Setelah pulih dari cedera, Kwon Chang-hoon akhirnya menjalani debut bersama Persija ketika melumat PSIM Jogja 4-0. Meski masuk di pertengahan babak kedua, ia berhasil menyumbang satu gol. Kini, ia siap membawa Macan Kemayoran meraih kemenangan kelima di musim ini.
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“Seluruh pemain sudah mempersiapkan diri dengan baik. Saya yakin kami bisa mendapatkan hasil positif apabila menjalankan pertandingan sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan,” kata Kwon Chang-hoon dalam konferensi pers jelang laga, dikutip Sabtu (17/10).
Untuk posisi penjaga gawang, Nadeo Argawinata berpeluang besar ditunjuk Shin Tae-yong sejak menit awal. Lalu, Persija kemungkinan akan menurunkan trio andalannya yakni Rizky Ridho, Radovan Pankov, dan Denis Kolinger pada lini pertahanan.
Di sektor tengah, duet Fabio Calonego dan Stjepan Loncar tampaknya tidak akan tergantikan. Keduanya akan dibantu oleh Kerim Memija dan Dony Tri Pamungkas yang mengisi sisi sayap. Mereka akan bermain fleksibel, naik ke atas saat tim sedang menyerang dan turun ketika dalam posisi bertahan.
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