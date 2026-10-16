Shin Tae-yong Kecewa Persija Tidak Bisa Jamu Arema FC di Jakarta

Persija Jakarta mengamuk pada babak kedua dan melibas PSIM 4-0. Shin Tae-yong mengaku memperkirakan laga akan berjalan sulit, tetapi Macan Kemayoran justru meraih kemenangan telak. (Dok. Persija) JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menyayangkan timnya tidak bisa menjamu Arema FC di Jakarta. Menurutnya, mereka semestinya bermain di kandang sendiri karena berstatus sebagai tuan rumah.

Persija akan berjumpa Arema FC pada pekan keenam Super League 2026/2027. Berdasarkan informasi yang tercantum di situs resmi I.League, pertandingan tersebut akan dimainkan di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10) mendatang.

Macan Kemayoran - julukan Persija - terpaksa memakai Patriot Candrabhaga sebagai kandang alternatif karena Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) akan dipakai konser, sedangkan Jakarta International Stadium diketahui menjalani perawatan pasca menggelar konser.

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Shin Tae-yong sejatinya sudah mengetahui Persija akan memainkan laga kandang di Bekasi saat menjamu Arema FC. Namun, ia belum mendapatkan informasi lebih mengenai perkembangan lokasi pertandingan tersebut.

“Sejauh yang saya ketahui, pertandingan tersebut akan digelar di Bekasi. Namun, saya belum mendapatkan informasi khusus mengenai perkembangan hal itu,” kata Shin Tae-yong kepada wartawan, dikutip Jumat (16/10).

Shin Tae-yong cukup menyayangkan situasi tersebut. Sebagai tuan rumah, Persija semestinya mendapat kesempatan untuk menjamu Arema FC di kandang sendiri, bukan bermain di luar Jakarta.

“Sebagai tim profesional, tentu sangat disayangkan jika kami tidak bisa memainkan pertandingan kandang di stadion sendiri,” ujarnya.