Prediksi Skor Persita Tangerang vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Lanjutkan Tren Kemenangan 

Persija Jakarta bakal hadapi Persita Tangerang. (Dok. Persija Jakarta)
JawaPos.com - Persija Jakarta akan bertandang melawan Persita Tangerang di pekan kelima Super League. Laga tersebut bakal dimainkan di Banten International Stadium, Sabtu (17/10/2026) pukul 19.00 WIB.
Dalam lima laga terakhir, Persija selalu bisa unggul dari Persita. Melansir Transfermarkt, Persija menang tiga kali dan meraih dua hasil imbang.
Persita mengawali Super League musim ini dengan hasil yang cukup baik. Mereka mampu meraih dua hasil imbang dan dua kemenangan.
Meski bermain di Banten, Persita menunjukkan ketangguhan mereka di kandang. Dalam dua laga di kandang, Pendekar Cisadane selalu menang saat melawan Java United dan Garudayaksa FC.
Sementara tamunya, Persija Jakarta datang ke Banten International Stadium dengan kepercayaan diri tinggi. Empat laga beruntun, mereka selalu meraih kemenangan.
Tim asuhan Shin Tae-yong tersebut seakan tidak punya celah dalam lini pertahanan dan serang. Sebab, Persija baru kebobolan satu gol dan memiliki koleksi delapan gol.
Kedua tim sedang dalam performa positif, namun Persija Jakarta bakal mencuri tiga poin lagi di Banten. Persija diprediksi menang dengan skor 2-1.
Di sisi lain, Shin Tae-yong mewaspadai salah satu pemain Persita, Rayco Rodriguez. Pemain asal Spanyol tersebut memang sedang tampil apik bersama timnya dengan mencetak satu gol dan dua assist.
"Persita Tangerang sejauh ini belum terkalahkan. Dari analisis saya, pemain Nomor 7 mereka (Rayco Rodriguez) cukup berbahaya dan berpotensi merepotkan kami,” kata Shin Tae-yong yang dikutip ANTARA, Sabtu (17/10/2026).
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022