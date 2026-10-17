Prediksi Skor Persita Tangerang vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Lanjutkan Tren Kemenangan 

JawaPos.com - Persija Jakarta akan bertandang melawan Persita Tangerang di pekan kelima Super League. Laga tersebut bakal dimainkan di Banten International Stadium, Sabtu (17/10/2026) pukul 19.00 WIB.

Dalam lima laga terakhir, Persija selalu bisa unggul dari Persita. Melansir Transfermarkt, Persija menang tiga kali dan meraih dua hasil imbang.

Persita mengawali Super League musim ini dengan hasil yang cukup baik. Mereka mampu meraih dua hasil imbang dan dua kemenangan.

Meski bermain di Banten, Persita menunjukkan ketangguhan mereka di kandang. Dalam dua laga di kandang, Pendekar Cisadane selalu menang saat melawan Java United dan Garudayaksa FC.

Sementara tamunya, Persija Jakarta datang ke Banten International Stadium dengan kepercayaan diri tinggi. Empat laga beruntun, mereka selalu meraih kemenangan.

Tim asuhan Shin Tae-yong tersebut seakan tidak punya celah dalam lini pertahanan dan serang. Sebab, Persija baru kebobolan satu gol dan memiliki koleksi delapan gol.

Kedua tim sedang dalam performa positif, namun Persija Jakarta bakal mencuri tiga poin lagi di Banten. Persija diprediksi menang dengan skor 2-1.

Di sisi lain, Shin Tae-yong mewaspadai salah satu pemain Persita, Rayco Rodriguez. Pemain asal Spanyol tersebut memang sedang tampil apik bersama timnya dengan mencetak satu gol dan dua assist.