PSIM Yogyakarta Terpuruk, Van Gastel Targetkan Poin Perdana Saat Hadapi PSM Makassar

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta bertekad mengakhiri tren negatif saat menjamu PSM Makassar pada pekan kelima BRI Super League 2026/27.

Laga yang berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (16/10) pukul 15.30 WIB itu menjadi kesempatan bagi Laskar Mataram untuk meraih kemenangan pertama musim ini.

PSIM sedang berada dalam situasi sulit setelah gagal meraih hasil maksimal dalam empat pertandingan awal.

Tim asuhan Jean-Paul van Gastel baru mengumpulkan satu poin dari hasil imbang 1-1 melawan Persita Tangerang pada laga kandang.

Setelah itu, PSIM harus menelan tiga kekalahan beruntun. Mereka takluk 0-1 dari Persebaya Surabaya, kalah 1-2 saat bertandang ke markas Madura United, kemudian dibantai Persija Jakarta dengan skor 0-4 di kandang sendiri.

Rentetan hasil tersebut membuat PSIM terpuruk di peringkat ke-16 klasemen sementara, atau masuk zona tiga terbawah dari 18 tim peserta.

Meski kompetisi masih panjang, tambahan poin menjadi kebutuhan mendesak bagi Laskar Mataram agar tidak semakin tertinggal dari para pesaingnya.

Pelatih PSIM, Jean-Paul van Gastel, memastikan kondisi pemainnya cukup baik menjelang pertandingan melawan PSM.