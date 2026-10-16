Darije Kalezic Pastikan PSM Makassar Siap Hadapi PSIM Yogyakarta, Juku Eja Incar Poin di Bantul

JawaPos.com - PSM Makassar datang ke markas PSIM Yogyakarta dengan tekad bangkit setelah menelan kekalahan telak pada pekan sebelumnya.

Juku Eja mengaku sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi Laskar Mataram dalam laga pekan kelima BRI Super League 2026/27 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (16/10) sore.

Pelatih PSM Makassar, Darije Kalezic, menyebut persiapan timnya berjalan lancar dalam beberapa hari terakhir.

Ia melihat perkembangan positif dari para pemain setelah kekalahan menyakitkan yang mereka alami saat menghadapi PSS Sleman.

Menurut Darije, tim pelatih telah memanfaatkan waktu yang tersedia untuk memperbaiki kekurangan sekaligus mempersiapkan strategi menghadapi PSIM. Ia berharap kerja keras selama latihan bisa memberikan hasil berbeda pada pertandingan nanti.

"Kami sudah lakukan persiapan yang sangat baik setelah kekalahan yang berat kemarin," ungkap Darije saat konferensi pers, Kamis (15/10).

Optimisme serupa disampaikan gelandang PSM Makassar asal Montenegro, Dusan Lagator.

Ia menilai para pemain telah menunjukkan keseriusan selama menjalani sesi latihan setelah pertandingan melawan PSS Sleman.