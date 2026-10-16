Darije Kalezic Pastikan PSM Makassar Siap Hadapi PSIM Yogyakarta, Juku Eja Incar Poin di Bantul

Pelatih PSM Makassar Darije Kalezic (kedua kanan) memimpin latihan perdana di Stadion Kalegowa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (16/7/2026). PSM Makassar memulai latihan perdana dengan menghadirkan satu pemain rekrutan baru, Nenad Lalic serta pelatih baru Darije Kalezic untuk menghadapi Liga 1 2026/2027 yang digelar pada awal September mendatang. ANTARA FOTO/Hasrul Said/nz (ANTARA FOTO/HASRUL SAID)
JawaPos.com - PSM Makassar datang ke markas PSIM Yogyakarta dengan tekad bangkit setelah menelan kekalahan telak pada pekan sebelumnya.
Juku Eja mengaku sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi Laskar Mataram dalam laga pekan kelima BRI Super League 2026/27 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (16/10) sore.
Pelatih PSM Makassar, Darije Kalezic, menyebut persiapan timnya berjalan lancar dalam beberapa hari terakhir.
Ia melihat perkembangan positif dari para pemain setelah kekalahan menyakitkan yang mereka alami saat menghadapi PSS Sleman.
Menurut Darije, tim pelatih telah memanfaatkan waktu yang tersedia untuk memperbaiki kekurangan sekaligus mempersiapkan strategi menghadapi PSIM. Ia berharap kerja keras selama latihan bisa memberikan hasil berbeda pada pertandingan nanti.
"Kami sudah lakukan persiapan yang sangat baik setelah kekalahan yang berat kemarin," ungkap Darije saat konferensi pers, Kamis (15/10).
Optimisme serupa disampaikan gelandang PSM Makassar asal Montenegro, Dusan Lagator.
Ia menilai para pemain telah menunjukkan keseriusan selama menjalani sesi latihan setelah pertandingan melawan PSS Sleman.
Lagator menegaskan seluruh pemain berusaha memberikan kemampuan terbaiknya demi membawa pulang poin dari Bantul. Ia juga menyadari pertandingan melawan PSIM tidak akan mudah, sehingga konsistensi permainan menjadi hal penting bagi timnya.
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