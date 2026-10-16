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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 16 Oktober 2026 | 14.14 WIB

PSIM Yogyakarta vs PSM Makassar: Adrian Purzycki Kembali, Laskar Mataram Bidik Kemenangan

Pemain PSIM Jogja asal Polandia, Adrian Purzycki (kanan). (Istimewa) - Image

Pemain PSIM Jogja asal Polandia, Adrian Purzycki (kanan). (Istimewa)

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta mendapat tambahan tenaga menjelang pertandingan melawan PSM Makassar pada pekan kelima BRI Super League 2026/27.

Gelandang asal Polandia, Adrian Purzycki, sudah menyelesaikan hukuman kartu merah dan siap kembali memperkuat Laskar Mataram di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (16/10) sore.

Kembalinya Purzycki menjadi kabar positif bagi PSIM yang tengah mempersiapkan diri menghadapi PSM.

Kehadiran pemain tersebut memberikan tambahan pilihan bagi pelatih Jean-Paul van Gastel untuk menentukan komposisi terbaik di lini tengah.

Van Gastel menyambut kembalinya Purzycki setelah sang pemain harus absen dalam dua pertandingan akibat hukuman kartu merah.

Pelatih asal Belanda itu kini memiliki lebih banyak opsi untuk meracik strategi menghadapi tim berjuluk Juku Eja tersebut.

"Ia harus absen selama dua laga. Besok dia sudah dapat diturunkan kembali, jadi kami akan melihat skema susunan pemain terbaik untuk memulai pertandingan," ungkap Van Gastel.

Meski sudah bisa dimainkan, keputusan untuk menurunkan Purzycki sejak menit awal tetap bergantung pada kebutuhan tim dan strategi yang disiapkan pelatih.

Kehadirannya diharapkan mampu menambah keseimbangan permainan PSIM, terutama dalam mengatur aliran bola dan menjaga ritme di lini tengah.

Editor: Banu Adikara
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