Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 22 Juli 2026 | 04.56 WIB

PSIM Yogyakarta Resmi Datangkan Adrian Purzycki, Pemain Polandia Siap Perkuat Lini Tengah Laskar Mataram

Adrian Purzycki. (PSIM) - Image

Adrian Purzycki. (PSIM)

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta kembali menambah amunisi asing untuk menghadapi kompetisi Super League musim 2026/2027. 

Kali ini, Laskar Mataram resmi memperkenalkan gelandang bertahan asal Polandia, Adrian Purzycki, sebagai bagian dari skuad yang dipersiapkan menyambut musim baru.

Pemain kelahiran Siedlce, Polandia, pada 2 Agustus 1997 itu datang dengan pengalaman yang cukup panjang di sepak bola Eropa.

Memiliki tinggi badan 183 sentimeter, Adrian pernah menimba ilmu di akademi Fortuna Sittard dan Wigan Athletic sebelum melanjutkan karier profesional di sejumlah klub, termasuk Odra Opole. Ia juga pernah memperkuat Timnas Polandia kelompok umur.

Manajer Tim PSIM Jogja, Iksan Mahar, mengatakan perekrutan Adrian merupakan bagian dari kebutuhan tim yang telah dibahas bersama jajaran pelatih. Menurutnya, seluruh pemain asing yang direkrut musim ini sudah melalui persetujuan pelatih kepala Jean-Paul van Gastel.

"Selain keputusan dari manajemen, pada dasarnya seluruh perekrutan pemain asing musim ini merupakan hasil persetujuan langsung dari pelatih kepala, Coach Jean-Paul van Gastel," ujar Iksan.

Ia menambahkan, Adrian dipilih karena dinilai memiliki karakter bermain yang sesuai dengan kebutuhan tim. Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat keseimbangan permainan PSIM, khususnya di sektor tengah.

"Manajemen memastikan Adrian Purzycki didatangkan karena profil dan kualitasnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan taktikal yang diinginkan pelatih untuk musim ini," lanjutnya.

Bagi Adrian, bergabung dengan PSIM menjadi pengalaman pertamanya bermain di Asia. Ia mengaku antusias menyambut tantangan baru bersama klub asal Yogyakarta tersebut.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
PSIM Resmi Rekrut Ahmad Agung Setiabudi, Mantan Bek Timnas Indonesia Siap Perkuat Lini Belakang Laskar Mataram - Image
Sepak Bola Indonesia

PSIM Resmi Rekrut Ahmad Agung Setiabudi, Mantan Bek Timnas Indonesia Siap Perkuat Lini Belakang Laskar Mataram

Selasa, 21 Juli 2026 | 15.15 WIB

Eks PSIS Semarang Muhammad Alwi Fadilah Resmi Berseragam PSIM, Siap Bawa Laskar Mataram Bersaing di Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

Eks PSIS Semarang Muhammad Alwi Fadilah Resmi Berseragam PSIM, Siap Bawa Laskar Mataram Bersaing di Super League

Selasa, 21 Juli 2026 | 14.42 WIB

Hadapi Super League Musim 2026/27, PSIM Yogyakarta Pertahankan 12 Pemain Lokal Hasil Evaluasi Tim Pelatih - Image
Sepak Bola Indonesia

Hadapi Super League Musim 2026/27, PSIM Yogyakarta Pertahankan 12 Pemain Lokal Hasil Evaluasi Tim Pelatih

Minggu, 19 Juli 2026 | 20.25 WIB

Terpopuler

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia - Image
1

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

2

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

3

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

4

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo

5

Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan

6

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

7

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

8

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force

9

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs

10

Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore