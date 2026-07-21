PSIM Yogyakarta Resmi Datangkan Adrian Purzycki, Pemain Polandia Siap Perkuat Lini Tengah Laskar Mataram

Adrian Purzycki. (PSIM)
JawaPos.com - PSIM Yogyakarta kembali menambah amunisi asing untuk menghadapi kompetisi Super League musim 2026/2027.
Kali ini, Laskar Mataram resmi memperkenalkan gelandang bertahan asal Polandia, Adrian Purzycki, sebagai bagian dari skuad yang dipersiapkan menyambut musim baru.
Pemain kelahiran Siedlce, Polandia, pada 2 Agustus 1997 itu datang dengan pengalaman yang cukup panjang di sepak bola Eropa.
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Memiliki tinggi badan 183 sentimeter, Adrian pernah menimba ilmu di akademi Fortuna Sittard dan Wigan Athletic sebelum melanjutkan karier profesional di sejumlah klub, termasuk Odra Opole. Ia juga pernah memperkuat Timnas Polandia kelompok umur.
Manajer Tim PSIM Jogja, Iksan Mahar, mengatakan perekrutan Adrian merupakan bagian dari kebutuhan tim yang telah dibahas bersama jajaran pelatih. Menurutnya, seluruh pemain asing yang direkrut musim ini sudah melalui persetujuan pelatih kepala Jean-Paul van Gastel.
"Selain keputusan dari manajemen, pada dasarnya seluruh perekrutan pemain asing musim ini merupakan hasil persetujuan langsung dari pelatih kepala, Coach Jean-Paul van Gastel," ujar Iksan.
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Ia menambahkan, Adrian dipilih karena dinilai memiliki karakter bermain yang sesuai dengan kebutuhan tim. Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat keseimbangan permainan PSIM, khususnya di sektor tengah.
"Manajemen memastikan Adrian Purzycki didatangkan karena profil dan kualitasnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan taktikal yang diinginkan pelatih untuk musim ini," lanjutnya.
Bagi Adrian, bergabung dengan PSIM menjadi pengalaman pertamanya bermain di Asia. Ia mengaku antusias menyambut tantangan baru bersama klub asal Yogyakarta tersebut.
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