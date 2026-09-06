Cetak Gol di Laga Debutnya, Adrian Purzycki Mulai Nikmati Petualangannya Bersama PSIM

Pemain PSIM Jogja asal Polandia, Adrian Purzycki (kanan). (Istimewa)
JawaPos.com - Pemain baru PSIM Jogjakarta asal Polandia Adrian Purzycki tampil apik di laga debutnya pada pekan pertama BRI Super League 2026/27.
Gelandang asal Polandia itu langsung memberikan kontribusi penting setelah mencetak gol penyama kedudukan saat menghadapi Persita Tangerang.
Pertandingan PSIM melawan Persita berlangsung di laga pekan pertama, Sabtu (5/9). Laskar Mataram sempat tertinggal lebih dulu sebelum Adrian Purzycki mencetak gol yang membuat skor berubah menjadi 1-1.
Baca Juga:Hasil Super League 2026/2027: PSIM Yogyakarta Berbagi Poin dengan Persita Tangerang di HUT ke-97
Gol tersebut terasa spesial bagi Adrian karena menjadi penanda debutnya di kompetisi sepak bola Indonesia. Pemain bernomor punggung 13 itu mengaku senang bisa langsung memberikan kontribusi untuk tim barunya.
“Menurut saya, dari segi penampilan sebagai pemain, ini jelas merupakan pertandingan pertama saya di sini. Jadi, saya menantikan pertandingan berikutnya. Saya pikir kami akan berjuang untuk mendapatkan tiga poin,” kata Adrian.
Meski mencetak gol, Adrian menilai masih ada proses yang harus dijalani untuk bisa semakin menyatu dengan permainan PSIM. Salah satu hal yang perlu dia sesuaikan adalah kondisi lapangan yang menurutnya memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan tempat dia bermain sebelumnya.
Namun, pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan tersebut tidak ingin menjadikan hal itu sebagai kendala. Menurutnya, rutinitas latihan bersama rekan-rekan setim akan membantu proses adaptasinya berjalan lebih cepat.
“Semakin sering kita berlatih bersama setiap hari, proses penyesuaian akan menjadi semakin mudah bagi saya ke depannya,” ujarnya.
Adrian juga menggambarkan pertandingan melawan Persita sebagai laga yang cukup ketat. Menurutnya, PSIM harus memiliki kesabaran lebih ketika menghadapi situasi seperti itu karena lawan akan berusaha memanfaatkan kesalahan sekecil apa pun.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa