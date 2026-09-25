Buntut Sanksi Tambahan Komdis PSSI, PSIM Jogja Kehilangan Adrian Purzycki dalam Dua Laga

Pemain PSIM Jogja asal Polandia, Adrian Purzycki (kanan). (Istimewa)
JawaPos.com - Gelandang PSIM Jogja, Adrian Cyprian Purzycki, harus menerima sanksi tambahan dari Komite Disiplin (Komdis) PSSI setelah mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan kedua BRI Super League 2026/2027.
Pertandingan tersebut berlangsung pada Minggu (13/9). Purzycki diusir wasit pada menit ke-50 setelah dianggap melakukan pelanggaran terhadap Toni Firmansyah yang berhasil merebut bola dan tengah membangun serangan.
Kartu merah tersebut membuat Purzycki harus meninggalkan pertandingan lebih awal. Tidak hanya mendapat hukuman otomatis sesuai regulasi kompetisi, pemain asal Polandia itu juga dikenai sanksi tambahan dari Komdis PSSI.
Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 012/SL/SK/KD-PSSI/IX/2026 yang diterbitkan pada 15 September 2026, Purzycki mendapat tambahan larangan bermain satu pertandingan dan denda sebesar Rp10 juta.
Sebelumnya, Purzycki memang sudah otomatis harus menjalani larangan bermain satu pertandingan akibat kartu merah langsung.
Hukuman tersebut mengacu pada Regulasi Kompetisi BRI Super League 2026/2027 Pasal 55 ayat 5 dan 9, yang juga menetapkan denda sebesar Rp15 juta.
Manajer Tim PSIM Jogja, Iksan Mahar, membenarkan adanya sanksi tambahan tersebut. Manajemen Laskar Mataram memilih menghormati keputusan yang telah dikeluarkan Komdis PSSI.
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“Sesuai regulasi kompetisi BRI Super League musim ini, kalau mendapat kartu merah langsung memang harus absen satu laga. Namun, Purzycki mendapatkan sanksi tambahan larangan bermain pada satu pertandingan dari Komite Disiplin. Meski demikian, kami menghormati keputusan yang diberikan oleh Komdis untuk sang pemain,” ujar Iksan.
Dengan tambahan hukuman tersebut, Purzycki harus melewatkan dua pertandingan PSIM. Ia sudah absen ketika Laskar Mataram menghadapi Madura United pada 18 September dan kembali tidak dapat tampil saat bertemu Persija Jakarta pada 10 Oktober mendatang.
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