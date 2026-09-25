Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 25 September 2026 | 14.55 WIB

Buntut Sanksi Tambahan Komdis PSSI, PSIM Jogja Kehilangan Adrian Purzycki dalam Dua Laga

Pemain PSIM Jogja asal Polandia, Adrian Purzycki (kanan). (Istimewa) - Image

Pemain PSIM Jogja asal Polandia, Adrian Purzycki (kanan). (Istimewa)

JawaPos.com - Gelandang PSIM Jogja, Adrian Cyprian Purzycki, harus menerima sanksi tambahan dari Komite Disiplin (Komdis) PSSI setelah mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan kedua BRI Super League 2026/2027.

Pertandingan tersebut berlangsung pada Minggu (13/9). Purzycki diusir wasit pada menit ke-50 setelah dianggap melakukan pelanggaran terhadap Toni Firmansyah yang berhasil merebut bola dan tengah membangun serangan.

Kartu merah tersebut membuat Purzycki harus meninggalkan pertandingan lebih awal. Tidak hanya mendapat hukuman otomatis sesuai regulasi kompetisi, pemain asal Polandia itu juga dikenai sanksi tambahan dari Komdis PSSI.

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 012/SL/SK/KD-PSSI/IX/2026 yang diterbitkan pada 15 September 2026, Purzycki mendapat tambahan larangan bermain satu pertandingan dan denda sebesar Rp10 juta.

Sebelumnya, Purzycki memang sudah otomatis harus menjalani larangan bermain satu pertandingan akibat kartu merah langsung.

Hukuman tersebut mengacu pada Regulasi Kompetisi BRI Super League 2026/2027 Pasal 55 ayat 5 dan 9, yang juga menetapkan denda sebesar Rp15 juta.

Manajer Tim PSIM Jogja, Iksan Mahar, membenarkan adanya sanksi tambahan tersebut. Manajemen Laskar Mataram memilih menghormati keputusan yang telah dikeluarkan Komdis PSSI.

“Sesuai regulasi kompetisi BRI Super League musim ini, kalau mendapat kartu merah langsung memang harus absen satu laga. Namun, Purzycki mendapatkan sanksi tambahan larangan bermain pada satu pertandingan dari Komite Disiplin. Meski demikian, kami menghormati keputusan yang diberikan oleh Komdis untuk sang pemain,” ujar Iksan.

Dengan tambahan hukuman tersebut, Purzycki harus melewatkan dua pertandingan PSIM. Ia sudah absen ketika Laskar Mataram menghadapi Madura United pada 18 September dan kembali tidak dapat tampil saat bertemu Persija Jakarta pada 10 Oktober mendatang.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Cetak Gol di Laga Debutnya, Adrian Purzycki Mulai Nikmati Petualangannya Bersama PSIM - Image
Sepak Bola Indonesia

Cetak Gol di Laga Debutnya, Adrian Purzycki Mulai Nikmati Petualangannya Bersama PSIM

Senin, 7 September 2026 | 05.13 WIB

PSIM Yogyakarta Resmi Datangkan Adrian Purzycki, Pemain Polandia Siap Perkuat Lini Tengah Laskar Mataram - Image
Sepak Bola Indonesia

PSIM Yogyakarta Resmi Datangkan Adrian Purzycki, Pemain Polandia Siap Perkuat Lini Tengah Laskar Mataram

Rabu, 22 Juli 2026 | 04.56 WIB

PSIM Yogyakarta Mendatangkan Adrian Purzycki, Eks Pemain Timnas Polandia U-20 Siap Perkuat Lini Tengah Laskar Mataram - Image
Sepak Bola Indonesia

PSIM Yogyakarta Mendatangkan Adrian Purzycki, Eks Pemain Timnas Polandia U-20 Siap Perkuat Lini Tengah Laskar Mataram

Minggu, 19 Juli 2026 | 02.41 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

3

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

4

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

5

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

6

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

7

Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan

8

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

9

Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan

10

Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore