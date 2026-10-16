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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 16 Oktober 2026 | 13.40 WIB

Prediksi Skor PSIM vs PSM Makassar: Laskar Mataram Ingin Akhiri Paceklik Kemenangan

Ze Valente saat PSIM Yogyakarta kalah dari Persija Jakarta. (Dok. Ze Valente)&nbsp; - Image

Ze Valente saat PSIM Yogyakarta kalah dari Persija Jakarta. (Dok. Ze Valente)&nbsp;

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta akan menjamu PSM Makassar pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (16/10/2026), mulai pukul 15.30 WIB.

Laga tersebut menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mengakhiri catatan tanpa kemenangan pada awal musim.

PSIM dan PSM sama-sama belum mampu meraih tiga poin dalam empat pertandingan yang telah dijalani.

Meski begitu, situasi kedua tim sedikit berbeda. PSM Makassar mengoleksi dua poin, sedangkan PSIM Yogyakarta baru mengumpulkan satu poin.

Kondisi tersebut membuat pertemuan kali ini cukup penting bagi kedua kubu.

Tambahan tiga poin bukan hanya berpengaruh terhadap posisi di klasemen, tetapi juga bisa menjadi titik balik setelah serangkaian hasil yang belum memuaskan.

PSIM akan berusaha memanfaatkan status sebagai tuan rumah untuk mengamankan kemenangan perdana.

Sementara itu, PSM datang dengan pekerjaan rumah besar di sektor pertahanan meski memiliki catatan produktivitas gol yang lebih baik.

Bagi PSIM, persoalan utama sejauh ini terletak pada kemampuan menciptakan dan menyelesaikan peluang.

Editor: Banu Adikara
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