PSM Makassar Tak Mau Pulang dengan Tangan Hampa, Incar Tiga Poin dari PSIM

JawaPos.com - PSM Makassar bertekad bangkit setelah menelan kekalahan telak dari PSS Sleman pada pekan keempat BRI Super League 2026/27.

Tim berjuluk Juku Eja itu kini mengalihkan fokus untuk menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (16/10).

Alih-alih langsung meninggalkan Yogyakarta usai kalah 0-3 dari PSS di Stadion Maguwoharjo, Minggu (11/10), skuad PSM memilih bertahan untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan berikutnya.

Keputusan tersebut diharapkan membantu tim mematangkan persiapan sekaligus memperbaiki penampilan setelah gagal mengimbangi permainan PSS Sleman.

PSM kini membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara.

Pemain asing PSM Makassar Dusan Lagator menjadi salah satu sosok yang menyuarakan tekad kebangkitan tersebut.

Gelandang bertahan asal Montenegro itu ingin membantu tim membawa pulang poin dari markas PSIM Yogyakarta.

Bahkan, pemain berusia 32 tahun tersebut langsung membidik kemenangan perdana PSM pada musim ini.