Darije Kalezic Masih Pertimbangkan Pemain Asing PSM di League Cup

Pelatih PSM Makasar Darije Kalezic. (Dok. Jawa Pos)
JawaPos.com - PSM Makassar mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi League Cup 2026/27.
Namun, pelatih Juku Eja Darije Kalezic belum menentukan tiga pemain asing yang akan menjadi andalan tim dalam turnamen tersebut.
PSM Makassar tergabung di Grup K Zona Timur bersama dua klub peserta Pegadaian Championship 2026/27, Persipura Jayapura dan De Red FC.
Kedua tim tersebut akan menjadi pesaing Juku Eja dalam fase grup League Cup musim ini.
Berdasar regulasi, setiap klub hanya diperbolehkan memainkan tiga pemain asing di League Cup 2026/27.
Ketentuan tersebut membuat Darije Kalezic perlu mempertimbangkan komposisi skuad secara cermat sebelum menentukan pemain yang akan diturunkan.
Pelatih berkebangsaan Swiss itu mengaku belum mengambil keputusan terkait tiga pemain impor yang akan dipilih.
Dia masih membutuhkan waktu untuk berdiskusi dengan tim dan menyesuaikan komposisi pemain dengan kebutuhan PSM Makassar.
"Kami belum putuskan tiga pemain asing di League Cup, akan kami diskusikan nanti," ucap Darije Kalezic.
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Jawa Pos
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