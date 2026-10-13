PSIM vs PSM Makassar Tanpa Penonton, Brajamusti dan The Maident Diminta Patuhi Aturan

Laga PSIM Vs PSM digelar tanpa penonton di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (16/10). (Istimewa)
JawaPos.com – Laga PSIM Yogyakarta melawan PSM Makassar pada pekan kelima BRI Super League 2026/27 dipastikan berlangsung tanpa penonton.
Pertandingan tersebut tetap digelar di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, pada Jumat (16/10) pukul 15.30 WIB.
Keputusan ini diambil karena jadwal pertandingan berdekatan dengan persiapan agenda nasional, Silaturahim Nasional (SILANAS) III Jam'iyyatul Qurra' wal Huffazh 2026.
Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Minggu (18/10) di kawasan stadion.
Meski tidak bisa dihadiri suporter, pertandingan kandang Laskar Mataram tetap mendapatkan izin untuk digelar di Stadion Sultan Agung.
Namun, Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan syarat pembatasan massa demi menjaga kelancaran persiapan kegiatan nasional tersebut.
Ketua Match Organizing Committee (MOC) atau Panitia Pelaksana PSIM Ermantino Handokomulyo menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Bantul dan kepolisian yang telah memberikan izin penyelenggaraan pertandingan.
Menurut Ermantino, keputusan menggelar laga tanpa penonton merupakan bentuk komitmen bersama untuk menjaga ketertiban sekaligus memastikan persiapan SILANAS III tidak terganggu.
"Kami berterima kasih kepada Pemkab Bantul dan pihak kepolisian yang mengizinkan laga kandang ini tetap digelar di SSA. Namun, agar tidak mengganggu persiapan serta pemeliharaan fasilitas SILANAS III, kami sepakat pertandingan harus steril dari penonton," ujar Ermantino.
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