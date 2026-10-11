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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 11 Oktober 2026 | 16.07 WIB

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

Latihan PSS Sleman dan Super Elja optimistis menghadapi PSM Makassar. (Istimewa) - Image

Latihan PSS Sleman dan Super Elja optimistis menghadapi PSM Makassar. (Istimewa)

JawaPos.com – PSS Sleman akan menjamu PSM Makassar pada pekan keempat Super League 2026/2027 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Minggu (11/10/2026).

Laga ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mengakhiri tren negatif sekaligus memburu kemenangan perdana musim ini.

PSS Sleman diprediksi mampu mengamankan kemenangan tipis 2-1 atas PSM Makassar.

Bermain di hadapan pendukung sendiri bisa menjadi modal penting bagi Super Elang Jawa untuk bangkit setelah melewati tiga pertandingan awal tanpa meraih poin.

Hingga pekan ketiga, PSS masih berada di peringkat ke-15 klasemen sementara tanpa koleksi poin. Hasil tersebut membuat tim asuhan Pieter Huistra membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi sekaligus mengembalikan kepercayaan diri pemain.

Dari tiga pertandingan yang telah dijalani, PSS selalu menelan kekalahan. Mereka takluk 1-2 dari Bali United, kemudian kalah 1-3 dari Madura United, serta menyerah 1-2 ketika menghadapi Dewa United.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa PSS masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah, terutama dalam menjaga pertahanan dan memaksimalkan peluang di depan gawang. Meski sudah mencetak tiga gol, produktivitas lini serang mereka belum cukup untuk menghasilkan poin.

Menariknya, seluruh gol PSS sejauh ini dicetak oleh pemain asing, yakni Matheus Fornazari, Melvyn Lorenzen, dan Christophe Nduwarugira.

Kontribusi pemain depan akan kembali dibutuhkan saat menghadapi PSM yang juga sedang berusaha menemukan konsistensi permainan.

Editor: Edi Yulianto
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