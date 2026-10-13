Madura United Siapkan Misi Hadapi Bhayangkara FC, Jamin Amankan Poin?

JawaPos.com - Madura United FC bertekad bangkit saat menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC pada lanjutan Super League 2026/2027. Laskar Sape Kerrab membidik kemenangan di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (16/10).

Madura United memiliki modal untuk bangkit setelah mengalami kekalahan 2-0 dari Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Jumat (9/10). Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren tiga kemenangan beruntun yang sebelumnya diraih Hugo Gomes dan kolega.

Sebelum tumbang di Kediri, Madura United sukses menaklukkan Persijap Jepara dengan skor 2-0 dan PSIM Yogyakarta 2-1. Rentetan hasil positif di kandang itu menjadi bekal berharga untuk mengambil momentum bangkit di hadapan publik sendiri.

Kekalahan dari Persik pun menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih, yang dinakhodai Jose Gomes. Mereka sudah desain latihan untuk menambal kekurangan untuk tampil impresif lawan Bhayangkara FC.

"Bertahap, latihan kami bagus untuk melawan Bhayangkara FC di rumah kami sendiri. Kami mau bangkit dan kami akan berusaha untuk itu," kata Pelatih Madura United, Jose Gomes.

Bermain di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, menjadi kesempatan berharga bagi Madura United untuk bangkit. Mereka akan mendapatkan dukungan moril dari pemain ke-12.

"Kami berharap suporter memberikan dukungan langsung dari stadion. Kami butuh mereka untuk menjadi tambahan energi positif bagi kami yang berjuang di lapangan," ujar kiper Madura United, Angga Saputra.