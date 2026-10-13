Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Edi Yulianto
Selasa, 13 Oktober 2026 | 19.15 WIB

Madura United Siapkan Misi Hadapi Bhayangkara FC, Jamin Amankan Poin?

Pemain Madura United antusias menghadapi Bhayangkara FC dalam lanjutan Super League di Pamekasan. (I.League) - Image

Pemain Madura United antusias menghadapi Bhayangkara FC dalam lanjutan Super League di Pamekasan. (I.League)

JawaPos.com - Madura United FC bertekad bangkit saat menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC pada lanjutan Super League 2026/2027. Laskar Sape Kerrab membidik kemenangan di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (16/10).

Madura United memiliki modal untuk bangkit setelah mengalami kekalahan 2-0 dari Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Jumat (9/10). Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren tiga kemenangan beruntun yang sebelumnya diraih Hugo Gomes dan kolega.

Sebelum tumbang di Kediri, Madura United sukses menaklukkan Persijap Jepara dengan skor 2-0 dan PSIM Yogyakarta 2-1. Rentetan hasil positif di kandang itu menjadi bekal berharga untuk mengambil momentum bangkit di hadapan publik sendiri.

Kekalahan dari Persik pun menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih, yang dinakhodai Jose Gomes. Mereka sudah desain latihan untuk menambal kekurangan untuk tampil impresif lawan Bhayangkara FC.

"Bertahap, latihan kami bagus untuk melawan Bhayangkara FC di rumah kami sendiri. Kami mau bangkit dan kami akan berusaha untuk itu," kata Pelatih Madura United, Jose Gomes.

Bermain di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, menjadi kesempatan berharga bagi Madura United untuk bangkit. Mereka akan mendapatkan dukungan moril dari pemain ke-12.

"Kami berharap suporter memberikan dukungan langsung dari stadion. Kami butuh mereka untuk menjadi tambahan energi positif bagi kami yang berjuang di lapangan," ujar kiper Madura United, Angga Saputra.

Namun, Bhayangkara FC bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Mereka sedang berada di posisi 10 dengan mengemas enam poin hingga pekan keempat Super League musim ini.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Sumber: ileague.id
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Evaluasi Besar Madura United! Ujian Berat di Pamekasan, Ancaman Bhayangkara FC dan Persib Bandung - Image
Sepak Bola Indonesia

Evaluasi Besar Madura United! Ujian Berat di Pamekasan, Ancaman Bhayangkara FC dan Persib Bandung

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13.29 WIB

Kalah dari Persik, Madura United Langsung Bersiap Hadapi Bhayangkara dan Persib - Image
Sepak Bola Indonesia

Kalah dari Persik, Madura United Langsung Bersiap Hadapi Bhayangkara dan Persib

Selasa, 13 Oktober 2026 | 06.55 WIB

Ze Gomes: Madura United Bersiap Hadapi Dua Laga Berat di Depan Mata - Image
Sepak Bola Indonesia

Ze Gomes: Madura United Bersiap Hadapi Dua Laga Berat di Depan Mata

Selasa, 13 Oktober 2026 | 03.49 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero

2

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

3

Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!

4

Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos

5

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

6

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

7

Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga

8

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore