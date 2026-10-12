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Antara
Selasa, 13 Oktober 2026 | 03.49 WIB

Ze Gomes: Madura United Bersiap Hadapi Dua Laga Berat di Depan Mata

Pelatih baru Madura United Ze Gomes. (Istimewa) - Image

Pelatih baru Madura United Ze Gomes. (Istimewa)

JawaPos.com - Pelatih Madura United Ze Gomes mengatakan timnya mulai mempersiapkan diri menghadapi dua laga berat Super League  pekan kelima dan keenam. 

Bukan hanya itu, dia juga menegaskan, timnya akan belajar dari  kekalahan melawan Persik pekan lalu.

"Kami harus lebih baik dalam transisi, baik saat bertahan maupun menyerang," kata  Ze Gomes dalam laman I.League pada Senin.

Jumat pekan ini Madura akan menghadapi Bhayangkara FC di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, dan Persib di tempat sama pada Kamis (22/10).

Ze Gomes menegaskan timnya menatap serius kedua laga dan memastikan Madura United akan menajamkan serangan serta  menguatkan disiplin di  pertahanan.

Pekan lalu Madura United menyerah  0-2 kepada Persik yang menghentikan tiga kemenangan beruntun Laskar Sape Kerrab.

Madura United berada di peringkat keempat klasemen Super League dengan sembilan poin dari empat pertandingan. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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