Ze Gomes: Madura United Bersiap Hadapi Dua Laga Berat di Depan Mata

JawaPos.com - Pelatih Madura United Ze Gomes mengatakan timnya mulai mempersiapkan diri menghadapi dua laga berat Super League pekan kelima dan keenam.

Bukan hanya itu, dia juga menegaskan, timnya akan belajar dari kekalahan melawan Persik pekan lalu.

"Kami harus lebih baik dalam transisi, baik saat bertahan maupun menyerang," kata Ze Gomes dalam laman I.League pada Senin.

Jumat pekan ini Madura akan menghadapi Bhayangkara FC di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, dan Persib di tempat sama pada Kamis (22/10).

Ze Gomes menegaskan timnya menatap serius kedua laga dan memastikan Madura United akan menajamkan serangan serta menguatkan disiplin di pertahanan.

Pekan lalu Madura United menyerah 0-2 kepada Persik yang menghentikan tiga kemenangan beruntun Laskar Sape Kerrab.