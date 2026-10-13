Evaluasi Besar Madura United! Ujian Berat di Pamekasan, Ancaman Bhayangkara FC dan Persib Bandung

Pelatih Madura United, Jose Gomes, melakukan evaluasi menyeluruh menjelang dua pertandingan kandang menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC dan Persib Bandung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. (Madura United)
JawaPos.com — Madura United FC langsung melakukan evaluasi besar menjelang dua pertandingan kandang beruntun menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC dan Persib Bandung dalam lanjutan Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan.
Pelatih Jose Gomes berupaya membenahi kelemahan tim setelah kekalahan 0-2 dari Persik Kediri menghentikan tren tiga kemenangan beruntun.
Dua pertandingan tersebut menjadi kesempatan penting bagi Laskar Sape Kerrab untuk kembali ke jalur kemenangan sekaligus mempertahankan posisi di papan atas klasemen.
Apalagi, kedua calon lawan memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata setelah sama-sama meraih hasil imbang pada pertandingan sebelumnya.
Madura United dijadwalkan menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada Jumat (16/10/2026), kemudian meladeni Persib Bandung pada Kamis (22/10/2026).
Kedua pertandingan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan yang diharapkan menjadi tempat kebangkitan pasukan Jose Gomes.
Pelatih Madura United, Jose Gomes, menjadikan kekalahan 0-2 dari Persik Kediri sebagai bahan evaluasi menyeluruh sebelum menghadapi dua pertandingan kandang.
Hasil negatif di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (9/10/2026), memperlihatkan sejumlah aspek permainan yang masih membutuhkan perbaikan.
Sebelum kekalahan tersebut, Madura United berhasil mencatatkan tiga kemenangan beruntun pada awal kompetisi Super League 2026/2027.
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