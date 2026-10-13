Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 13 Oktober 2026 | 13.29 WIB

Evaluasi Besar Madura United! Ujian Berat di Pamekasan, Ancaman Bhayangkara FC dan Persib Bandung

Pelatih Madura United, Jose Gomes, melakukan evaluasi menyeluruh menjelang dua pertandingan kandang menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC dan Persib Bandung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. (Madura United) - Image

Pelatih Madura United, Jose Gomes, melakukan evaluasi menyeluruh menjelang dua pertandingan kandang menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC dan Persib Bandung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. (Madura United)

JawaPos.com — Madura United FC langsung melakukan evaluasi besar menjelang dua pertandingan kandang beruntun menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC dan Persib Bandung dalam lanjutan Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan.

Pelatih Jose Gomes berupaya membenahi kelemahan tim setelah kekalahan 0-2 dari Persik Kediri menghentikan tren tiga kemenangan beruntun.

Dua pertandingan tersebut menjadi kesempatan penting bagi Laskar Sape Kerrab untuk kembali ke jalur kemenangan sekaligus mempertahankan posisi di papan atas klasemen.

Apalagi, kedua calon lawan memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata setelah sama-sama meraih hasil imbang pada pertandingan sebelumnya.

Madura United dijadwalkan menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada Jumat (16/10/2026), kemudian meladeni Persib Bandung pada Kamis (22/10/2026).

Kedua pertandingan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan yang diharapkan menjadi tempat kebangkitan pasukan Jose Gomes.

Evaluasi Besar Jose Gomes setelah Madura United Tumbang di Kediri

Pelatih Madura United, Jose Gomes, menjadikan kekalahan 0-2 dari Persik Kediri sebagai bahan evaluasi menyeluruh sebelum menghadapi dua pertandingan kandang.

Hasil negatif di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (9/10/2026), memperlihatkan sejumlah aspek permainan yang masih membutuhkan perbaikan.

Sebelum kekalahan tersebut, Madura United berhasil mencatatkan tiga kemenangan beruntun pada awal kompetisi Super League 2026/2027.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kalah dari Persik, Madura United Langsung Bersiap Hadapi Bhayangkara dan Persib - Image
Sepak Bola Indonesia

Kalah dari Persik, Madura United Langsung Bersiap Hadapi Bhayangkara dan Persib

Selasa, 13 Oktober 2026 | 06.55 WIB

Nick Kuipers Blak-blakan! Bongkar Alasan Dewa United Gagal Kalahkan Persib - Image
Sepak Bola Indonesia

Nick Kuipers Blak-blakan! Bongkar Alasan Dewa United Gagal Kalahkan Persib

Selasa, 13 Oktober 2026 | 06.30 WIB

Kakang Rudianto Dikritik Bobotoh, Igor Tolic Pasang Badan untuk Pemain Persib - Image
Sepak Bola Indonesia

Kakang Rudianto Dikritik Bobotoh, Igor Tolic Pasang Badan untuk Pemain Persib

Selasa, 13 Oktober 2026 | 05.45 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero

2

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

3

Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!

4

Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos

5

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

6

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

7

Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga

8

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore