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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 13 Oktober 2026 | 06.55 WIB

Kalah dari Persik, Madura United Langsung Bersiap Hadapi Bhayangkara dan Persib

Setelah menelan kekalahan perdana dari Persik Kediri, Madura United bersiap menghadapi dua laga kandang beruntun. Transisi permainan dan penyelesaian akhir menjadi fokus evaluasi. (Dok. iLeague) - Image

Setelah menelan kekalahan perdana dari Persik Kediri, Madura United bersiap menghadapi dua laga kandang beruntun. Transisi permainan dan penyelesaian akhir menjadi fokus evaluasi. (Dok. iLeague)

JawaPos.com – Madura United FC mulai berbenah menjelang dua pertandingan kandang beruntun di Super League 2026/27. Bhayangkara Presisi Lampung FC dan Persib Bandung akan menjadi lawan Laskar Sape Kerrab dalam upaya mempertahankan persaingan di papan atas klasemen.

Madura United dijadwalkan menjamu Bhayangkara FC di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, pada 16 Oktober. Setelah itu, mereka akan menghadapi Persib Bandung di stadion yang sama pada 22 Oktober 2026.

Dua pertandingan tersebut diprediksi menjadi ujian bagi Madura United. Bhayangkara FC dan Persib sama-sama berpeluang memberikan perlawanan ketat kepada tuan rumah.

Bhayangkara FC baru saja bermain imbang 2-2 melawan Arema FC. Hasil tersebut membuat The Guardians mengoleksi enam poin dan menempati peringkat ke-10 klasemen sementara.

Sementara itu, Persib Bandung juga meraih hasil imbang 2-2 saat menghadapi Dewa United Banten FC. Tambahan satu poin membuat Maung Bandung mengoleksi tujuh poin dan berada di peringkat kedelapan.

Persib patut diwaspadai karena hanya terpaut dua poin dari Madura United. Dengan demikian, pertemuan kedua tim di Pamekasan berpotensi memengaruhi persaingan di papan atas klasemen.

Pelatih Madura United, Jose Gomes, menegaskan timnya serius mempersiapkan diri menghadapi dua pertandingan tersebut. Evaluasi dilakukan setelah mereka menelan kekalahan perdana musim ini saat bertandang ke markas Persik Kediri.

“Kami sudah mengevaluasi pertandingan melawan Persik Kediri. Kekalahan itu menjadi pelajaran penting bagi tim untuk memperbaiki banyak hal. Kami harus lebih baik dalam transisi, baik saat bertahan maupun menyerang,” ujar Jose Gomes, Senin (12/10/2026) dilansir iLeague.

Dalam pertandingan di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (9/10/2026), Madura United kalah 0-2 dari tuan rumah. Hasil itu menjadi bahan evaluasi bagi Gomes dan para pemain sebelum kembali tampil di hadapan pendukung sendiri.

Gomes menyebut masih ada sejumlah aspek permainan yang harus dibenahi. Salah satu perhatian utamanya adalah transisi permainan, baik ketika tim beralih dari bertahan ke menyerang maupun saat harus kembali mengamankan pertahanan.

Editor: Hendra
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Sumber: iLeague
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