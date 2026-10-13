PSIM Yogyakarta Kalah Telak dari Persija Jakarta di Stadion Sultan Agung, Ze Valente Frustrasi!

Ze Valente saat PSIM Yogyakarta kalah dari Persija Jakarta. (Dok. Ze Valente)
JawaPos.com - Ze Valente merasa frustrasi setelah PSIM Yogyakarta kalah melawan Persija Jakarta di pekan keempat Super League.
Laga tersebut berakhir dengan skor 0-4 dan dimainkan di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (10/10).
Gelandang 32 tahun tersebut mengaku merasa frustrasi setelah PSIM dikalahkan Persija di depan publik sendiri. Ze Valente berharap, timnya kembali kompak untuk menghadapi laga berikutnya.
"Frustrasi, tetapi percaya diri. Kami datang! Saatnya untuk lebih bersatu dari sebelumnya," tulis Ze Valente di Instagram, Selasa (13/10).
Ucapan terima kasih diberikan kepada Brajamusti dan The Maident yang memberikan dukungan langsung di Stadion Sultan Agung. Ze Valente juga mengucapkan terima kasih kepada Jakmania yang membuat laga berjalan menarik.
"Terima kasih kepada semua yang datang ke stadion untuk mendukung kami, dan kepada seluruh keluarga Jakmania yang telah membantu menciptakan suasana harmoni, kedamaian, dan rasa hormat," tutup Ze Valente.
Pada laga melawan Persija, Ze Valente bermain sebagai starter. Dia melepaskan 40 umpan selama bermain 90 menit.
Sebagai pengatur serangan, peran kreatif Ze Valente bisa diredam dengan baik oleh pemain Persija. Melansir statistik permainannya dari I League, gelandang asal Portugal tersebut melakukan satu kreasi peluang dan satu umpan panjang akurat.
Dari sisi bertahan, Ze Valente juga memberikan kontribusinya. Mantan gelandang Persebaya itu melakukan satu blok dan satu intersep.
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