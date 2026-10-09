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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 9 Oktober 2026 | 13.32 WIB

Jakmania Datang ke Bantul, Shin Tae-yong Ungkap Pengaruh Dukungan Suporter untuk Persija

Skuad Persija Jakarta menjalani sesi latihan di Persija Training Ground pada Rabu (7/10). (Andika Rachmansyah/JawaPos.com) - Image

Skuad Persija Jakarta menjalani sesi latihan di Persija Training Ground pada Rabu (7/10). (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Dukungan Jakmania bakal menjadi tambahan energi bagi Persija Jakarta saat menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan keempat BRI Super League 2026/27.

The Jakmania dijadwalkan hadir langsung di tribun tandang Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (10/10), dimulai pukul 15.30 WIB.

Persija datang dengan modal positif setelah meraih tiga kemenangan dalam tiga pertandingan awal musim. 

Macan Kemayoran tentu ingin melanjutkan tren tersebut sekaligus menjaga posisi mereka di papan atas klasemen.

Kehadiran Jakmania di Bantul mendapat sambutan positif dari pelatih Persija, Shin Tae-yong.

Menurut dia, dukungan langsung dari suporter bisa memberikan tambahan tenaga bagi para pemain ketika menjalani pertandingan tandang.

“Saya sangat berterima kasih. Sebenarnya, semakin banyak suporter yang datang, para pemain kami akan mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Jadi, saya sangat berterima kasih jika banyak yang datang,” ujar Shin Tae-yong.

Meski menyambut antusias kehadiran Jakmania, pelatih asal Korea Selatan itu tetap mengingatkan pentingnya menjaga suasana pertandingan agar tetap kondusif.

Dia minta suporter memberikan dukungan dengan mengedepankan etika dan keselamatan bersama.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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