Persija Sapu Bersih 3 Laga Awal Super League, Ivan Mamut Waspadai Jadwal Padat Oktober

Ivan Mamut jadi penentu kemenangan Persija Jakarta lawan Persib Bandung. (Ivan Mamut)
JawaPos.com - Persija Jakarta mengawali Super League 2026/2027 dengan hasil sempurna.
Macan Kemayoran berhasil menyapu bersih tiga pertandingan pertama dengan kemenangan dan kini mulai menunjukkan konsistensi di awal musim.
Tiga kemenangan tersebut diraih Persija saat menghadapi tim-tim yang memiliki catatan bagus pada musim sebelumnya.
Persija lebih dulu menundukkan Borneo FC dengan skor 1-0, kemudian mengalahkan Persib Bandung 2-1, sebelum kembali meraih kemenangan 1-0 atas Java United FC.
Menariknya, ketiga lawan tersebut merupakan penghuni papan atas kompetisi musim lalu.
Persib keluar sebagai juara, Borneo FC menjadi runner-up, sedangkan Java United FC yang ketika itu masih bernama Malut United finis di posisi keempat.
Striker Persija, Ivan Mamut, menyambut positif pencapaian timnya tersebut.
Penyerang asal Kroasia itu mengapresiasi kerja keras seluruh pemain dan elemen tim yang mampu membawa Persija meraih hasil maksimal.
Meski demikian, Ivan menilai Persija masih belum berada di titik terbaiknya. Menurut dia, performa Macan Kemayoran masih bisa terus berkembang seiring berjalannya kompetisi.
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