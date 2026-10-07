Persijap Jepara Siapkan Perubahan Jelang Lawan Bali United, Chemistry Jadi Perhatian Mario Lemos

JawaPos.com - Persijap Jepara memanfaatkan jeda kompetisi BRI Super League 2026/27 untuk melakukan pembenahan sebelum kembali bertanding.

Tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu tengah menyiapkan diri menghadapi Bali United FC pada pekan berikutnya.

Pelatih Kepala Persijap Jepara, Mario Lemos, menilai jeda kompetisi menjadi momen penting bagi timnya.

Selain menjaga kondisi pemain, periode tersebut dimanfaatkan untuk membangun chemistry agar para pemain semakin memahami karakter permainan yang diinginkan.

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Menurut Mario Lemos, kekompakan menjadi salah satu hal yang perlu terus dibangun, terutama karena Persijap masih dalam proses membentuk tim. Pemain diharapkan semakin memahami peran masing-masing ketika berada di lapangan.

“Sangat penting untuk membangun chemistry di antara para pemain agar mereka dapat memahami bagaimana kami ingin bermain,” ujar Mario Lemos, Rabu (7/10).

Persijap tidak hanya melakukan evaluasi dari satu sisi permainan. Mario menyebut timnya berusaha memperbaiki seluruh aspek yang masih menjadi pekerjaan rumah, mulai dari organisasi pertahanan, pola serangan hingga permainan ketika melakukan transisi.

Pelatih asal Portugal tersebut ingin setiap pemain menunjukkan perkembangan dari hari ke hari. Perbaikan tidak hanya ditujukan kepada tim secara keseluruhan, tetapi juga menyangkut kemampuan individu setiap pemain.