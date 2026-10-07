Marselino Ferdinan Belum Gabung Skuad Persija, STY Bicara Soal Waktu Kedatangannya

Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan beraksi saat melawan Mozambik dalam laga FIFA Matchday di SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengungkap waktu perkiraan Marselino Ferdinan akan bergabung dengan skuad.
Menurutnya, jika pemulihan berjalan lancar, Marselino akan merapat ke skuad Macan Kemayoran pada akhir November hingga awal Desember mendatang.
Marselino menjadi kepingan terakhir Persija di bursa transfer Super League 2026/2027. Eks pemain Persebaya Surabaya itu dikontrak selama dua musim ke depan, tepatnya hingga Juni 2028.
Hanya saja, Marselino masih belum bergabung dengan skuad Persija. Dalam sesi latihan teranyar Macan Kemayoran di Persija Training Ground, Rabu (7/10) sore WIB, pemain berlabel Timnas Indonesia itu belum terlihat batang hidungnya.
Marselino belum bergabung dengan skuad Persija bukan tanpa sebab. Pemain berusia 22 tahun itu diketahui saat ini masih menjalani pemulihan cedera lutut di Spanyol.
Shin Tae-yong sendiri sejatinya belum bisa memastikan waktu pasti bergabungnya Marselino ke dalam skuad. Namun, ia memperkirakan mantan anak asuhnya di Timnas Indonesia itu baru bisa bergabung pada November atau Desember 2026.
Baca Juga:Persijap Jepara Siapkan Perubahan Jelang Lawan Bali United, Chemistry Jadi Perhatian Mario Lemos
"Marselino saat ini sedang menjalani rehabilitasi dengan sungguh-sungguh. Mengenai kapan dia akan kembali, saya sendiri belum bisa memastikan tanggal pastinya. Jika berjalan lancar, mungkin sekitar bulan November atau Desember, antara akhir November hingga awal Desember," ujar Shin Tae-yong saat ditemui di Persija Training Ground, Rabu (7/10).
Dengan proyeksi tersebut, bukan tidak mungkin Marselino baru bisa debut bersama Persija di putaran kedua Super League musim ini. Awal putaran kedua dijadwalkan bergulir pada Februari 2027.
"Itu tergantung pada tekad dan kemauan dari dirinya sendiri. Level kebugarannya harus meningkat terlebih dahulu agar bisa bermain. Dia tidak bisa bermain hanya bermodalkan nama besarnya saja," terang Shin Tae-yong.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Zidane Ingin Menang di Stade de France
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Koordinator BEM UI Diserang OTK di Tebet Jaksel, Sempat Diancam Bunuh
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi
Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022