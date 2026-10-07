Marselino Ferdinan Belum Gabung Skuad Persija, STY Bicara Soal Waktu Kedatangannya

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengungkap waktu perkiraan Marselino Ferdinan akan bergabung dengan skuad.

Menurutnya, jika pemulihan berjalan lancar, Marselino akan merapat ke skuad Macan Kemayoran pada akhir November hingga awal Desember mendatang.

Marselino menjadi kepingan terakhir Persija di bursa transfer Super League 2026/2027. Eks pemain Persebaya Surabaya itu dikontrak selama dua musim ke depan, tepatnya hingga Juni 2028.

Hanya saja, Marselino masih belum bergabung dengan skuad Persija. Dalam sesi latihan teranyar Macan Kemayoran di Persija Training Ground, Rabu (7/10) sore WIB, pemain berlabel Timnas Indonesia itu belum terlihat batang hidungnya.

Marselino belum bergabung dengan skuad Persija bukan tanpa sebab. Pemain berusia 22 tahun itu diketahui saat ini masih menjalani pemulihan cedera lutut di Spanyol.

Shin Tae-yong sendiri sejatinya belum bisa memastikan waktu pasti bergabungnya Marselino ke dalam skuad. Namun, ia memperkirakan mantan anak asuhnya di Timnas Indonesia itu baru bisa bergabung pada November atau Desember 2026.

"Marselino saat ini sedang menjalani rehabilitasi dengan sungguh-sungguh. Mengenai kapan dia akan kembali, saya sendiri belum bisa memastikan tanggal pastinya. Jika berjalan lancar, mungkin sekitar bulan November atau Desember, antara akhir November hingga awal Desember," ujar Shin Tae-yong saat ditemui di Persija Training Ground, Rabu (7/10).

Dengan proyeksi tersebut, bukan tidak mungkin Marselino baru bisa debut bersama Persija di putaran kedua Super League musim ini. Awal putaran kedua dijadwalkan bergulir pada Februari 2027.