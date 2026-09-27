Alasan Garudayaksa FC Pinang Aldo Claudio

JawaPos.com - Langkah strategis kembali diambil manajemen Garudayaksa FC dalam mengarungi kompetisi Super League 2026/2027. Garudayaksa FC resmi mengamankan jasa bek tengah berpengalaman, Aldo Claudio, untuk memperkokoh tembok pertahanan tim.

Sebelum berlabuh ke Garudayaksa FC, Aldo merupakan salah satu pilar penting di jantung pertahanan Persiku Kudus di kompetisi kasta kedua di Indonesia. Pada musim pertamanya bersama klub berjuluk Macan Muria tersebut, ia tampil sangat solid dan menjadi pilihan utama di lini belakang dengan mencatatkan 19 kali penampilan.

Dikenal dengan gaya bermainnya yang lugas dan tanpa kompromi dalam menghentikan serangan lawan, pemain berposisi bek tengah ini tampil kompetitif sepanjang musim, meski harus mencatatkan satu kartu kuning dan satu kartu merah sebagai bagian dari determinasinya di lapangan.

Keputusan manajemen Garudayaksa FC untuk merekrut Aldo didasari oleh kebutuhan tim akan sosok pemain bertahan yang matang secara fisik dan mental. COO Garudayaksa FC, Derry Hidayat, mengungkapkan alasan di balik perekrutan ini.

"Kami memilih pemain ini karena memiliki postur yang ideal serta pengalaman dan jam terbang reguler yang cukup tinggi," ujar Derry.

Menanggapi kepindahannya ke Garudayaksa FC, Aldo Claudio menyambut tantangan baru ini dengan penuh antusias. Ia merasa tertantang untuk membawa tim meraih target-target ambisius di musim depan.

"Saya sangat bersyukur dan bangga bisa bergabung dengan Garudayaksa FC. Kepercayaan dari manajemen dan jajaran pelatih ini tentu menjadi motivasi besar bagi saya untuk bekerja lebih keras lagi. Tantangan baru sudah di depan mata, dan saya siap memberikan 100 persen kemampuan terbaik saya di setiap sesi latihan maupun pertandingan demi membawa tim ini meraih hasil maksimal," ungkap Aldo.