Aldo Claudio Tinggalkan Persiku Kudus, Resmi Gabung Garudayaksa FC di Super League

JawaPos.com - Garudayaksa FC kembali melakukan pergerakan di bursa pemain untuk menghadapi kompetisi Super League 2026/27. Klub tersebut resmi mendatangkan bek tengah Aldo Claudio untuk menambah kekuatan di sektor pertahanan.

Aldo datang ke Garudayaksa FC setelah menjalani musim bersama Persiku Kudus di kompetisi kasta kedua sepak bola Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu menjadi salah satu pilihan utama di lini belakang Persiku pada musim pertamanya bersama klub berjuluk Macan Muria tersebut.

Sepanjang musim, Aldo tercatat tampil dalam 19 pertandingan. Catatan tersebut menunjukkan kepercayaan yang diberikan tim kepadanya untuk mengawal lini pertahanan.

Aldo dikenal sebagai pemain belakang yang mengandalkan permainan lugas ketika menghadapi serangan lawan. Ia juga memiliki karakter bermain yang cukup agresif dalam melakukan duel. Selama memperkuat Persiku, Aldo tercatat mendapatkan satu kartu kuning dan satu kartu merah.

Garudayaksa FC melihat pengalaman dan karakter permainan Aldo sebagai tambahan penting untuk menghadapi persaingan di Super League 2026/27. Manajemen berharap kehadirannya dapat memberikan pilihan tambahan sekaligus meningkatkan kekuatan di lini belakang.

COO Garudayaksa FC, Derry Hidayat, menjelaskan alasan klub memilih Aldo sebagai salah satu pemain baru. "Kami memilih pemain ini karena memiliki postur yang ideal serta pengalaman dan jam terbang reguler yang cukup tinggi," ujar Derry dikutip dari laman resmi I.League.

Bagi Aldo, kepindahan ke Garudayaksa FC menjadi tantangan baru dalam perjalanan kariernya. Ia menyambut kesempatan tersebut dengan antusias dan siap memberikan kemampuan terbaik bersama klub barunya.

"Saya sangat bersyukur dan bangga bisa bergabung dengan Garudayaksa FC. Kepercayaan dari manajemen dan jajaran pelatih ini tentu menjadi motivasi besar bagi saya untuk bekerja lebih keras lagi," kata Aldo.

Ia juga menegaskan kesiapannya menjalani persaingan musim depan. Aldo ingin memberikan kontribusi sejak sesi latihan hingga pertandingan resmi.