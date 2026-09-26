Carlos Iury Tinggalkan Dewa United, Gabung Garudayaksa FC dengan Status Pinjaman

Garudayaksa FC resmi mendatangkan winger asal Brasil, Carlos Iury, dari Dewa United Banten FC dengan status pinjaman. (Dok. I.League)
JawaPos.com - Garudayaksa FC membuat langkah cepat di bursa transfer awal Super League 2026/27. Klub tersebut resmi mendatangkan winger asal Brasil, Carlos Iury Bezerra da Silva, dari Dewa United Banten FC dengan status pinjaman.
Transfer Carlos Iury terbilang cukup mengejutkan karena sang pemain baru beberapa pekan bergabung dengan Dewa United. Namun, kebutuhan di lini serang membuat Garudayaksa FC harus bergerak cepat.
COO Garudayaksa FC, Derry Hidayat, menjelaskan bahwa perekrutan Carlos Iury dilakukan secara mendesak setelah salah satu winger asing mengalami cedera saat menghadapi Persebaya Surabaya.
Menurut Derry, pemain tersebut diperkirakan harus menjalani pemulihan selama empat hingga lima pekan. Kondisi itu membuat Garudayaksa FC membutuhkan tambahan tenaga di sektor sayap.
"Pemain winger baru ini didatangkan dengan status pinjaman dari Dewa United. Keputusan ini diambil secara mendesak pascapertandingan melawan Persebaya Surabaya di mana salah satu winger asing mengalami cedera cukup serius dan diperkirakan harus menepi selama empat hingga lima minggu," kata Derry Hidayat dikutip dari laman resmi I.League.
Carlos Iury sebelumnya baru diperkenalkan sebagai pemain anyar Dewa United pada 4 Agustus 2026. Ia didatangkan setelah menunjukkan performa cukup baik bersama klub Thailand, Chiangrai United.
Winger berusia 25 tahun itu kemudian mendapat kesempatan tampil bersama Dewa United pada awal musim Super League 2026/27. Total, Carlos Iury sudah mencatatkan empat penampilan bersama Banten Warriors.
Ia juga sempat mencetak gol perdananya untuk Dewa United. Momen tersebut terjadi ketika Dewa United menghadapi PSS Sleman pada 20 September 2026.
Dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Dewa United 2-1 tersebut, Carlos Iury mencetak gol pada menit ke-58. Ia memanfaatkan umpan dari Taisei Marukawa untuk membawa timnya unggul.
Namun, tidak lama setelah mencatatkan gol debut, Carlos Iury kini harus berganti seragam. Ia akan memperkuat Garudayaksa FC dengan status pinjaman.
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