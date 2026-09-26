Bicara Dua Kompetisi, Garudayaksa FC Optimistis Beri Persaingan

Pemain Garudayaksa FC siap memberikan persaingan di kompetisi, salah satunya Super League. (I.League)
JawaPos.com - Menjelang penutupan bursa transfer putaran pertama Super League 2026/2027, Garudayaksa FC resmi merampungkan aktivitas perburuan pemain untuk mengarungi kompetisi kasta tertinggi serta persiapan menghadapi League Cup 2026/2027 yang akan bergulir pada November mendatang.
Guna memenuhi kebutuhan taktis tim pelatih dan memperdalam kedalaman skuad, Garudayaksa FC mendatangkan amunisi baru di lini belakang dan lini serang. Di sektor pertahanan, manajemen resmi mengamankan jasa pemain lokal yang berposisi sebagai bek tengah.
COO Garudayaksa FC, Derry Hidayat menyebut pemilihan pemain ini karena memiliki postur yang ideal serta pengalaman dan jam terbang reguler yang cukup tinggi.
Sementara itu di sektor pemain asing, Garudayaksa FC mengambil langkah cepat dengan mendatangkan seorang pemain asing baru yang berposisi sebagai pemain sayap.
Keputusan ini diambil secara mendesak pascapertandingan melawan Persebaya Surabaya, di mana salah satu winger asing mengalami cedera cukup serius dan diperkirakan harus menepi selama empat hingga lima pekan.
"Pemain winger baru ini didatangkan dengan status pinjaman dari salah satu klub kontestan kompetisi Super League 2026/2027," lanjut Derry.
"Kami akan segera umumkan di akun sosial media kami," ujarnya menambahkan.
Yang pasti, dengan masuknya para pemain baru ini, Garudayaksa FC memastikan komposisi tim telah lengkap dan tidak akan ada penambahan pemain lagi di bursa transfer putaran pertama ini.
Manajemen menegaskan bahwa penambahan rekrutan baru ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan dan membawa perubahan positif bagi performa tim.
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