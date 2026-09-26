Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Edi Yulianto
Sabtu, 26 September 2026 | 18.41 WIB

Bicara Dua Kompetisi, Garudayaksa FC Optimistis Beri Persaingan

Pemain Garudayaksa FC siap memberikan persaingan di kompetisi, salah satunya Super League. (I.League) - Image

Pemain Garudayaksa FC siap memberikan persaingan di kompetisi, salah satunya Super League. (I.League)

JawaPos.com - Menjelang penutupan bursa transfer putaran pertama Super League 2026/2027, Garudayaksa FC resmi merampungkan aktivitas perburuan pemain untuk mengarungi kompetisi kasta tertinggi serta persiapan menghadapi League Cup 2026/2027 yang akan bergulir pada November mendatang.

Guna memenuhi kebutuhan taktis tim pelatih dan memperdalam kedalaman skuad, Garudayaksa FC mendatangkan amunisi baru di lini belakang dan lini serang. Di sektor pertahanan, manajemen resmi mengamankan jasa pemain lokal yang berposisi sebagai bek tengah.

COO Garudayaksa FC, Derry Hidayat menyebut pemilihan pemain ini karena memiliki postur yang ideal serta pengalaman dan jam terbang reguler yang cukup tinggi.

Sementara itu di sektor pemain asing, Garudayaksa FC mengambil langkah cepat dengan mendatangkan seorang pemain asing baru yang berposisi sebagai pemain sayap.

Keputusan ini diambil secara mendesak pascapertandingan melawan Persebaya Surabaya, di mana salah satu winger asing mengalami cedera cukup serius dan diperkirakan harus menepi selama empat hingga lima pekan. 

"Pemain winger baru ini didatangkan dengan status pinjaman dari salah satu klub kontestan kompetisi Super League 2026/2027," lanjut Derry.

"Kami akan segera umumkan di akun sosial media kami," ujarnya menambahkan.

Yang pasti, dengan masuknya para pemain baru ini, Garudayaksa FC memastikan komposisi tim telah lengkap dan tidak akan ada penambahan pemain lagi di bursa transfer putaran pertama ini.

Manajemen menegaskan bahwa penambahan rekrutan baru ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan dan membawa perubahan positif bagi performa tim.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Sumber: ileague.id
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Garudayaksa FC Tutup Bursa Transfer, Pinjam Bek Lokal dan Winger Asing - Image
Sepak Bola Indonesia

Garudayaksa FC Tutup Bursa Transfer, Pinjam Bek Lokal dan Winger Asing

Sabtu, 26 September 2026 | 04.49 WIB

Toni Firmansyah Kapten! Ini 5 Fakta Persebaya Surabaya Hadapi Garudayaksa FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Toni Firmansyah Kapten! Ini 5 Fakta Persebaya Surabaya Hadapi Garudayaksa FC

Jumat, 25 September 2026 | 13.38 WIB

Catatan Laga Persebaya vs Garudayaksa: Debut Reza, Gol Alex hingga Ban Kapten Toni - Image
Sepak Bola Indonesia

Catatan Laga Persebaya vs Garudayaksa: Debut Reza, Gol Alex hingga Ban Kapten Toni

Kamis, 24 September 2026 | 14.22 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

3

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

4

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

5

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

6

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

7

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

8

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

9

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

10

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore