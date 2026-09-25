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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 25 September 2026 | 15.25 WIB

Skuad U-18 dan U-20 EPA PSIM Jogjakarta Sudah Lengkap, Para Pemain Segera Jalani Medical Check-Up

Seleksi EPA PSIM Yogyakarta. (Istimewa) - Image

Seleksi EPA PSIM Yogyakarta. (Istimewa)

JawaPos.com - Skuad kelompok umur U-18 dan U-20 PSIM Jogjakarta kini telah lengkap. Seluruh pemain yang masuk dalam masing-masing kelompok usia tersebut selanjutnya akan menjalani proses pendaftaran resmi sebelum mulai mengikuti agenda kompetisi.

Selain proses administrasi, para pemain juga dijadwalkan menjalani Medical Check-Up (MCU) pada minggu ini. Pemeriksaan tersebut menjadi salah satu tahapan yang perlu dilalui sebelum seluruh pemain resmi terdaftar.

Untuk kelompok U-18, komposisi tim terdiri dari sejumlah pemain di berbagai posisi, mulai dari penjaga gawang, pemain bertahan, gelandang, hingga penyerang.

Di posisi penjaga gawang terdapat Muhammad Rizki Ramadhan, Alvaro Haidar Suharyono, dan Rhona Ambumi.

Sementara itu, sektor pertahanan diisi Raditya Arif Ardiansyah, Kenzie Satrio Utomo, Andy Setiawan, Afif Pagut Resiwaning Pinto, Pedro Mu’afa Naeriqash Aflah, Dyandaru Ahmad Endrasyoga, Muhammad Ghibran Sandi Jayabaya, Hendra Kurniawan, Ghazi Adlan Nazih, Raka Hafiz Pradana, serta Radesta Almaas Saputra.

Untuk lini tengah, terdapat Davi Galih Pratama, Chris Tyevan Hattak, Radeska Meazza Putra Kurniawan, Sabian Evan Kirawan, Galant Aditya Prakasa, Eduardus Lionel Andres Putra Kurniawan, Nicholas Sanjaya Pardosi, dan Deandra Fawwas Aslam.

Sedangkan lini depan dihuni Patras Kepas Kalaibin, Ahmad Wildan Prasetyo, Ari Jamaludin, Pramudya Cahyana Putra, Raid Haidar Atqiya Hartoko, Mahesa Aji Saka, Alif Albaitama Putra, serta Antakara Narayan Ammar Khalfani.

Komposisi skuad U20 juga sudah terpenuhi. Tiga pemain akan mengisi posisi penjaga gawang, yakni Adrian Yazid Rizkika, Juan Petra Iranata, dan Briant Rhere Aldinnaldo.

Di lini belakang, terdapat Erzha Whisnu Mahadi Shava, Muhammad Radja Firmansyah, Rizky Alrasyid Maulana, Kaka Aziansyah Putra, Muhammad Raffi Ramadhan, Ziqra Mardatilla Alvian Putra, Banyu Biru Bastunandra, Muhammad Raffy Adira Saputra, Sindhu Mufti Azmiyanto, Muhamad Rizky Mari, dan Dhevan Pratama Mahardika.

Editor: Banu Adikara
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