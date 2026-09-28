PSIM Kembali Berlatih Usai Libur FIFA Matchday, Fokus Hadapi Persija Jakarta

JawaPos.com - PSIM Jogja kembali menjalani latihan setelah hampir sepekan mendapatkan waktu libur pada jeda internasional FIFA Matchday. Skuad Laskar Mataram mulai beraktivitas pada Minggu (27/9) pagi melalui sesi latihan tertutup di lapangan Yogyakarta Independent School (YIS).

PSIM sebelumnya memberikan waktu istirahat kepada pemain setelah menjalani pertandingan tandang menghadapi Madura United di Pamekasan pada 18 September. Para pemain kemudian libur hingga Sabtu (26/9) sebelum kembali berkumpul untuk memulai persiapan menghadapi pertandingan berikutnya.

Manajer tim PSIM Jogja, Iksan Mahar, mengatakan sesi latihan perdana berlangsung sekitar satu jam. Tim pelatih belum memberikan intensitas tinggi agar pemain dapat kembali beradaptasi setelah menjalani masa istirahat.

“Dari sesi latihan perdana setelah tim libur di FIFA Matchday break di bulan Oktober ini, latihan berjalan kurang lebih satu jam di Minggu pagi ini di lapangan YIS, dan intensitas cenderung menengah,” ujar Iksan dilansir situs resmi klub.

Menurut Iksan, kondisi fisik pemain perlu dikembalikan secara bertahap sebelum tim meningkatkan beban latihan. Karena itu, menu latihan perdana menggabungkan aspek fisik dan taktikal.

“Mereka butuh lagi kembali untuk penyegaran, dan latihan kali ini perpaduan bagaimana latihan fisik dan juga ada juga tadi sesi taktikal,” jelasnya.

PSIM Pantau Kondisi Pemain Tim pelatih juga mulai melakukan evaluasi terhadap kondisi masing-masing pemain. Pemantauan individu dilakukan untuk mengetahui kesiapan fisik setelah menjalani masa libur.

Intensitas latihan akan ditingkatkan secara bertahap dalam beberapa hari ke depan.

Selain latihan di lapangan, PSIM juga menjadwalkan sesi gym seperti yang dilakukan pada masa pramusim.