Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 23 September 2026 | 15.01 WIB

Keluhan Ditindaklanjuti, PSIM Benahi Fasilitas Kamar Mandi Stadion Sultan Agung

PSIM Yogyakarta benahi fasilitas markas Laskar Mataram di Stadion Sultan Agung. (Istimewa) - Image

PSIM Yogyakarta benahi fasilitas markas Laskar Mataram di Stadion Sultan Agung. (Istimewa)

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta terus melakukan pembenahan fasilitas Stadion Sultan Agung yang menjadi markas Laskar Mataram.

Salah satu perhatian utama Match Organizing Committee (MOC) atau panitia pelaksana adalah ketersediaan air bersih di kamar mandi tribun terbuka.

Persoalan tersebut sebelumnya menjadi salah satu keluhan suporter ketika menyaksikan pertandingan kandang PSIM Yogya.

Menindaklanjuti aspirasi tersebut, MOC bersama manajemen PSIM Jogja kemudian berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pengelola Stadion Sultan Agung untuk melakukan perbaikan.

Ketua MOC PSIM Ermantino Handokomulyo menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bantul serta pengelola stadion yang ikut membantu proses pembenahan fasilitas.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Disdikpora Kabupaten Bantul serta Pengelola Stadion Sultan Agung yang telah bersinergi bersama kami dalam memperbaiki fasilitas saluran air kamar mandi di tribun terbuka,” kata Ermantino.

Menurut dia, perbaikan tersebut menjadi bagian dari komitmen MOC dan manajemen PSIM Jogja dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada suporter.

Terutama bagi Brajamusti, The Maident, dan seluruh pendukung PSIM yang datang langsung ke stadion.

Ermantino menjelaskan, pembenahan saluran air saat ini dilakukan secara menyeluruh di area tribun terbuka.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bawa Madura United Menang 2-1 atas PSIM, Jose Gomes Sabet Penghargaan Coach of the Week Pekan - Image
Sepak Bola Indonesia

Bawa Madura United Menang 2-1 atas PSIM, Jose Gomes Sabet Penghargaan Coach of the Week Pekan

Rabu, 23 September 2026 | 06.34 WIB

PSIM Yogyakarta Liburkan Pemain, Fokus Evaluasi Sebelum Hadapi Persija Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

PSIM Yogyakarta Liburkan Pemain, Fokus Evaluasi Sebelum Hadapi Persija Jakarta

Selasa, 22 September 2026 | 11.00 WIB

Gali Freitas Cetak Gol Perdana untuk Madura United! Jadi Penentu Kemenangan atas PSIM Yogyakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

Gali Freitas Cetak Gol Perdana untuk Madura United! Jadi Penentu Kemenangan atas PSIM Yogyakarta

Minggu, 20 September 2026 | 04.30 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

5

Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu

8

10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara

9

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

10

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore