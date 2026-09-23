Keluhan Ditindaklanjuti, PSIM Benahi Fasilitas Kamar Mandi Stadion Sultan Agung

PSIM Yogyakarta benahi fasilitas markas Laskar Mataram di Stadion Sultan Agung. (Istimewa)
JawaPos.com - PSIM Yogyakarta terus melakukan pembenahan fasilitas Stadion Sultan Agung yang menjadi markas Laskar Mataram.
Salah satu perhatian utama Match Organizing Committee (MOC) atau panitia pelaksana adalah ketersediaan air bersih di kamar mandi tribun terbuka.
Persoalan tersebut sebelumnya menjadi salah satu keluhan suporter ketika menyaksikan pertandingan kandang PSIM Yogya.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, MOC bersama manajemen PSIM Jogja kemudian berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pengelola Stadion Sultan Agung untuk melakukan perbaikan.
Ketua MOC PSIM Ermantino Handokomulyo menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bantul serta pengelola stadion yang ikut membantu proses pembenahan fasilitas.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Disdikpora Kabupaten Bantul serta Pengelola Stadion Sultan Agung yang telah bersinergi bersama kami dalam memperbaiki fasilitas saluran air kamar mandi di tribun terbuka,” kata Ermantino.
Menurut dia, perbaikan tersebut menjadi bagian dari komitmen MOC dan manajemen PSIM Jogja dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada suporter.
Terutama bagi Brajamusti, The Maident, dan seluruh pendukung PSIM yang datang langsung ke stadion.
Ermantino menjelaskan, pembenahan saluran air saat ini dilakukan secara menyeluruh di area tribun terbuka.
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