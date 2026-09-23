Bukti Sah Magis Jose Gomes! Arsitek Madura United Diganjar Penghargaan Coach of the Week

Jose Gomes membawa Madura United FC meraih tiga kemenangan beruntun pada awal Super League 2026/2027. (I.League)
JawaPos.com - Pelatih Madura United FC Jose Gomes meraih penghargaan Coach of the Week pekan ketiga Super League 2026/2027.
Dia membawa timnya mengalahkan PSIM Yogyakarta 2-1 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (18/9) malam.
Hasil tersebut sekaligus mengantar Madura United FC mencatat hattrick kemenangan dan memutus catatan buruk saat menghadapi PSIM Yogyakarta.
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Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas kinerja Jose Gomes dalam memimpin Madura United FC di kompetisi domestik tertinggi Indonesia musim 2026/2027.
Pelatih asal Portugal itu dinilai berhasil membawa timnya menjaga tren positif hingga pekan ketiga kompetisi.
Jose Gomes mendapatkan penghargaan Coach of the Week setelah Madura United FC mengamankan kemenangan 2-1 atas PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga BRI Super League 2026/2027.
Kemenangan di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan tersebut melanjutkan start positif Laskar Sape Kerrab pada musim ini.
Hasil itu juga terasa spesial karena Madura United FC berhasil mencatat hattrick kemenangan sejak awal kompetisi.
Tiga kemenangan beruntun menjadi modal penting bagi tim asuhan Jose Gomes untuk menjaga momentum di papan kompetisi.
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