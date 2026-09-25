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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 25 September 2026 | 13.51 WIB

Madura United Hattrick Kemenangan! Jersey Baru Laris Manis Diserbu Suporter

Jersey baru Madura United FC langsung diburu suporter setelah tim mencatat hattrick kemenangan pada tiga laga awal Super League 2026/2027. (Madura United) - Image

Jersey baru Madura United FC langsung diburu suporter setelah tim mencatat hattrick kemenangan pada tiga laga awal Super League 2026/2027. (Madura United)

JawaPos.com — Madura United FC mencatat hattrick kemenangan pada tiga laga awal Super League 2026/2027, sekaligus memicu antusiasme suporter memburu jersey baru.

Sejak tersedia di distro resmi di kompleks Kantor Madura United, Jalan Raya Panglegur, Pamekasan, sebanyak 84 jersey telah terjual hingga Rabu (23/9/2026).

Jersey Baru Madura United Langsung Diburu Suporter

Antusiasme suporter Madura United FC terhadap jersey anyar terlihat sejak laga kandang pertama melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan.

Suporter yang hendak melorengkan stadion disebut berbondong-bondong mampir ke distro resmi untuk membeli jersey yang digunakan Laskar Sape Kerrab pada Super League 2026/2027.

Manajer Distro Madura United, Badruddin, mengatakan penjualan jersey langsung mendapatkan respons tinggi setelah stok tersedia di toko resmi. "Antusiasnya suporter sangat tinggi," kata Badruddin, Rabu (23/9/2026).

“Sejak kami ready stok di distro, lawan Persijap, mereka berbondong-bondong ke sini untuk beli jersey baru.”

Menurut Badruddin, penjualan tersebut berlangsung sejak Jumat pekan lalu hingga Rabu (23/9/2026), dengan total 84 jersey sudah berpindah tangan.

Sebagian besar dari produk yang terjual merupakan jersey baru Madura United FC untuk kompetisi musim 2026/27.

Jersey Away Warna Putih Jadi Favorit

Dari tiga jenis jersey baru yang tersedia, jersey tandang berwarna putih menjadi produk paling banyak diburu suporter Madura United FC.

Editor: Banu Adikara
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