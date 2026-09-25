Madura United Hattrick Kemenangan! Jersey Baru Laris Manis Diserbu Suporter

Jersey baru Madura United FC langsung diburu suporter setelah tim mencatat hattrick kemenangan pada tiga laga awal Super League 2026/2027. (Madura United)
JawaPos.com — Madura United FC mencatat hattrick kemenangan pada tiga laga awal Super League 2026/2027, sekaligus memicu antusiasme suporter memburu jersey baru.
Sejak tersedia di distro resmi di kompleks Kantor Madura United, Jalan Raya Panglegur, Pamekasan, sebanyak 84 jersey telah terjual hingga Rabu (23/9/2026).
Antusiasme suporter Madura United FC terhadap jersey anyar terlihat sejak laga kandang pertama melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan.
Suporter yang hendak melorengkan stadion disebut berbondong-bondong mampir ke distro resmi untuk membeli jersey yang digunakan Laskar Sape Kerrab pada Super League 2026/2027.
Manajer Distro Madura United, Badruddin, mengatakan penjualan jersey langsung mendapatkan respons tinggi setelah stok tersedia di toko resmi. "Antusiasnya suporter sangat tinggi," kata Badruddin, Rabu (23/9/2026).
“Sejak kami ready stok di distro, lawan Persijap, mereka berbondong-bondong ke sini untuk beli jersey baru.”
Menurut Badruddin, penjualan tersebut berlangsung sejak Jumat pekan lalu hingga Rabu (23/9/2026), dengan total 84 jersey sudah berpindah tangan.
Sebagian besar dari produk yang terjual merupakan jersey baru Madura United FC untuk kompetisi musim 2026/27.
Dari tiga jenis jersey baru yang tersedia, jersey tandang berwarna putih menjadi produk paling banyak diburu suporter Madura United FC.
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Jawa Pos
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