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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 24 September 2026 | 05.30 WIB

Jersey Baru Madura United Laris Manis, 84 Pcs Terjual dalam Sepekan

Jersey baru Madura United mendapat sambutan tinggi dari suporter. Sebanyak 84 pcs terjual dalam sepekan, dengan jersey away paling laris. (Dok. Madura United) - Image

Jersey baru Madura United mendapat sambutan tinggi dari suporter. Sebanyak 84 pcs terjual dalam sepekan, dengan jersey away paling laris. (Dok. Madura United)

JawaPos.com - Antusiasme suporter terhadap jersey baru Madura United FC untuk Super League 2026/27 cukup tinggi. Store resmi Laskar Sape Kerrab di Pamekasan terus didatangi pembeli sejak jersey terbaru mulai tersedia.

Jersey tersebut sudah bisa dibeli suporter sejak pertandingan perdana Madura United menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan.

Manajer Distro Madura United, Badruddin, mengatakan banyak suporter yang datang ke distro resmi sebelum maupun setelah menyaksikan pertandingan. Distro tersebut berada di kompleks Kantor Madura United, Jalan Raya Panglegur, Pamekasan.

"Antusiasnya suporter sangat tinggi. Sejak kami ready stok di distro, lawan Persijap, mereka berbondong-bondong ke sini untuk beli jersey baru," kata Badruddin, Rabu (23/9) dilansir iLeague.

Menurut Badruddin, sejak Jumat pekan lalu hingga Rabu (23/9), sebanyak 84 pcs jersey telah terjual. Sebagian besar merupakan jersey terbaru yang digunakan Madura United pada musim 2026/27.

Madura United menyediakan tiga pilihan jersey baru dengan harga Rp550 ribu. Dari ketiganya, jersey tandang berwarna putih menjadi produk yang paling banyak diburu suporter.

"Kalau yang terbanyak terjual itu yang putih, jersey away, yang digunakan saat lawan PSS," ujarnya.

Terinspirasi Tambak Garam

Jersey away Madura United musim ini memiliki desain yang cukup khas. Pola geometri berbentuk petak pada bagian jersey terinspirasi dari tambak garam yang menjadi salah satu identitas Pulau Madura.

Direktur Madura United, Annisa Zhafarina, menjelaskan desain tersebut membawa makna tersendiri. Setiap petak menggambarkan perjuangan dan kerja keras para petani garam dalam mengolah tanah hingga menghasilkan kristal garam.

Perpaduan warna merah dan hitam memberikan kesan kuat pada jersey. Gradasi kedua warna tersebut juga dibuat untuk menghadirkan tampilan yang lebih premium.

Editor: Hendra
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Sumber: iLeague
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