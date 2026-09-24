Alasan Suporter Borong Jersey Baru Madura United

JawaPos.com - Suporter Madura United FC sangat antusias membeli jersey baru Laskar Sape Kerrab, terutama yang digunakan di Super League 2026/2027. Bahkan, store resmi tim selalu diserbu pembeli.

Manajer Distro Madura United, Badruddin, mengatakan jersey tersedia di distro resmi sejak laga pertama melawan Persijap Jepara di Stasion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan.

Menurutnya, suporter yang hendak melorengkan stadion, berbondong-bondong mampir ke distro resmi, yang berada di kompleks Kantor Madura United, Jalan Raya Panglegur, Pamekasan.

"Antusiasnya suporter sangat tinggi. Sejak kami ready stok di distro, lawan Persijap, mereka berbondong-bondong ke sini untuk beli jersey baru," kata Badruddin, Rabu (23/9).

Sejak Jumat pekan lalu hingga sekarang, kata pria asal Pamekasan ini, sudah terdapat 84 pcs jersey yang terjual. Dari puluhan jumlah tersebut, sebagian besar jersey baru.

Badruddin membeberkan, dari tiga jenis jersey baru, yang dibandrol Rp 550 ribu, jersey tandang, yang warna putih, jadi favorit. "Kalau yang terbanyak terjual itu yang putih, jersey away, yang digunakan saat lawan PSS," tuturnya.

Jersey away tersebut tampil dengan struktur geometri berbentuk petak yang terinspirasi dari tambak garam. Pola simetris tersebut melambangkan fondasi yang kokoh, disiplin, dan keteraturan dalam bertanding.

"Setiap petak dalam desain jersey away menggambarkan garis perjuangan sekaligus kerja keras para petani garam yang dengan sabar mengolah tanah hingga menghasilkan kristal garam yang bernilai. Gradasi merah-hitam kemudian memperkuat kesan ketangguhan dan pijakan yang kuat, sekaligus memberikan nuansa premium pada jersey," jelas Direktur Madura United, Annisa Zhafarina.