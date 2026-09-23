Gali Freitas Kembali ke Timnas Timor Leste, Tampil Konsisten di Madura United

JawaPos.com – Jeda FIFA Matchday menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh Gali Freitas. Sebab, winger Madura United itu resmi kembali memperkuat Timnas Timor Leste.

Gali memang sempat “terlempar” dari skuad Timor Leste dalam beberapa laga. Terakhir kali dia mendapat panggilan timnas adalah pada Maret 2026.

Kini, dia masuk dalam skuad Timor Leste yang akan tampil di FIFA ASEAN Cup 2026.

“Rasanya senang bisa pulang dan membela negara saya. Sekarang, saya akan fokus untuk memberikan yang terbaik,” kata Gali dalam sesi konferensi pers pada Jumat (18/9).

Menurutnya, panggilan timnas itu tidak datang secara kebetulan. Pelatih Madura United, Ze Gomes, dianggap sebagai sosok yang paling berjasa.

“Terima kasih buat Coach Gomes. Sebab, beliau mampu membangun performa saya dengan sangat baik di Madura United,” tegas pemain berusia 21 tahun itu.

Dalam tiga laga Madura United musim ini, Gali memang selalu dipercaya sebagai starter. Dia bahkan sudah mencetak satu gol dalam laga kontra PSIM Jogjakarta pada 18 September.

Demi konsisten mendapat panggilan timnas, dia ingin menjaga performa tersebut.