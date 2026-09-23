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Bagus Putra Pamungkas
Kamis, 24 September 2026 | 03.00 WIB

Gali Freitas Kembali ke Timnas Timor Leste, Tampil Konsisten di Madura United

Gali Freitas kembali memperkuat Timnas Timor Leste di FIFA ASEAN Cup 2026. Dia menyebut kepercayaan Ze Gomes berperan penting.(Dok. Madura United) - Image

Gali Freitas kembali memperkuat Timnas Timor Leste di FIFA ASEAN Cup 2026. Dia menyebut kepercayaan Ze Gomes berperan penting.(Dok. Madura United)

JawaPos.com – Jeda FIFA Matchday menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh Gali Freitas. Sebab, winger Madura United itu resmi kembali memperkuat Timnas Timor Leste.

Gali memang sempat “terlempar” dari skuad Timor Leste dalam beberapa laga. Terakhir kali dia mendapat panggilan timnas adalah pada Maret 2026.

Kini, dia masuk dalam skuad Timor Leste yang akan tampil di FIFA ASEAN Cup 2026.

“Rasanya senang bisa pulang dan membela negara saya. Sekarang, saya akan fokus untuk memberikan yang terbaik,” kata Gali dalam sesi konferensi pers pada Jumat (18/9).

Menurutnya, panggilan timnas itu tidak datang secara kebetulan. Pelatih Madura United, Ze Gomes, dianggap sebagai sosok yang paling berjasa.

“Terima kasih buat Coach Gomes. Sebab, beliau mampu membangun performa saya dengan sangat baik di Madura United,” tegas pemain berusia 21 tahun itu.

Dalam tiga laga Madura United musim ini, Gali memang selalu dipercaya sebagai starter. Dia bahkan sudah mencetak satu gol dalam laga kontra PSIM Jogjakarta pada 18 September.

Demi konsisten mendapat panggilan timnas, dia ingin menjaga performa tersebut.

“Jujur, saya sangat senang dengan performa saya. Apalagi, sekarang Madura United sedang memimpin klasemen kompetisi. Namun, kami semua harus tetap rendah hati, konsisten, dan terus fokus ke depannya,” pungkas pemain yang dipinjam dari Persebaya Surabaya itu. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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