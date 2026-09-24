Persija Jakarta Rasa Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan Siap Bikin Bangga The Jakmania

Marselino Ferdinan bersama Timnas Indonesia, dan kini siap membela Persija Jakarta. (I.League)
JawaPos.com - Persija Jakarta kembali menambah kekuatan di lini tengah untuk berlaga di Super League 2026/2027. Kehadirannya membuat Macan Kemayoran kini menjadi tim rasa 'Timnas'.
Tak dipungkiri bahwa Persija di bawah asuhan Shin Tae-yong kini tercatat memiliki pemain terbanyak yang menyumbang ke Timnas Indonesia di pentas FIFA ASEAN Cup 2026.
Meski tak ada nama Marselino, Witan Sulaeman, dan Dony Tri Pamungkas yang kembali ke Macan Kemayoran. Namun, Persija masih paling banyak mengutus pemain membela skuad Garuda.
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Rizky Ridho, Jordi Amat, Rayhan Hannan, hingga kiper Nadeo Argawinata menjadi wakil Persija bersama Timnas Indonesia.
Nah, mengenai Marselino, Macan Kemayoran resmi mendatangkan Marselino Ferdinan untuk melengkapi komposisi skuad hingga dua musim ke depan. Manajemen Macan Kemayoran merekrutnya di pengujung masa pendaftaran pemain.
Pemain kelahiran Jakarta, 9 September 2004, itu datang dengan pengalaman bermain di kompetisi Indonesia dan Eropa, sekaligus rekam jejak bersama Timnas Indonesia. Kehadirannya memberikan tambahan opsi bagi Persija di sektor tengah.
Marselino mengawali karier profesionalnya bersama Persebaya. Setelah menimba pengalaman di level junior, ia promosi ke tim senior dan tampil pada periode 2021–2023. Ia kemudian melanjutkan karier ke Belgia dengan memperkuat KMSK Deinze hingga 2024.
Pada musim 2024/2025, Marselino memperkuat Oxford United. Setelah itu, ia menjalani masa peminjaman bersama AS Trencín, klub asal Slovakia, pada musim 2025/2026.
Di level internasional, Marselino juga memiliki catatan penampilan bersama Timnas Indonesia di berbagai ajang. Pada Kualifikasi Piala Dunia 2026, ia mencatatkan 13 penampilan dengan torehan dua gol dan satu assist.
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