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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 23 September 2026 | 23.30 WIB

Resmi! Eks Wonderkid Persebaya Surabaya Marselino Ferdinan Gabung Persija Jakarta, Kontrak 2 Musim

Marselino Ferdinan resmi bergabung dengan Persija Jakarta untuk dua musim dan membawa target juara Super League 2026/2027. (Persija)

JawaPos.com — Marselino Ferdinan resmi bergabung dengan Persija Jakarta menjelang penutupan bursa transfer awal musim Super League 2026/2027.

Mantan wonderkid Persebaya Surabaya itu dikontrak selama dua musim untuk memperkuat lini tengah Macan Kemayoran, sekaligus menambah opsi Shin Tae-yong bersama Stjepan Loncar dan Rayhan Hannan.

Kepindahan tersebut menjadi salah satu kejutan Persija Jakarta pada bursa transfer kali ini.

Marselino Ferdinan kembali ke Liga Indonesia setelah sebelumnya menjalani perjalanan karier di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trencin.

Mengapa Persija Jakarta Mendatangkan Marselino Ferdinan?

Persija Jakarta mendatangkan Marselino Ferdinan untuk memperdalam komposisi lini tengah sekaligus memberikan tambahan kualitas di sektor gelandang serang.

Pemain berusia 22 tahun tersebut memiliki pengalaman bermain di level klub maupun internasional yang menjadi modal penting untuk membantu skuad Macan Kemayoran.

Di posisi gelandang serang, Marselino Ferdinan bakal menambah pilihan Shin Tae-yong yang sebelumnya sudah memiliki Stjepan Loncar dan Rayhan Hannan.

Kontrak berdurasi dua musim juga menunjukkan Marselino diproyeksikan menjadi bagian dari rencana Persija Jakarta dalam jangka lebih panjang.

Marselino Ferdinan pun datang dengan pengalaman internasional yang cukup panjang bersama Timnas Indonesia. Pada Kualifikasi Piala Dunia 2026, dia tampil dalam 13 pertandingan dengan catatan dua gol dan satu assist.

Editor: Banu Adikara
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