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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 23 September 2026 | 21.34 WIB

Persija Jakarta Sempurna! Hattrick Kemenangan Jadi Modal Kejar Empat, Lima, dan Seterusnya

Persija Jakarta mengawali Super League 2026/2027 dengan tiga kemenangan beruntun dan koleksi sembilan poin. (Persija) - Image

Persija Jakarta mengawali Super League 2026/2027 dengan tiga kemenangan beruntun dan koleksi sembilan poin. (Persija)

JawaPos.com - Persija Jakarta membuka Super League 2026/2027 dengan tiga kemenangan beruntun setelah menaklukkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United FC, dalam tiga pekan pertama.

Koleksi sembilan poin tersebut membuat Persija Jakarta mencatat start sempurna sekaligus mengukir catatan bersejarah, tetapi Manajer Persija Jakarta Ardhi Tjahjoko meminta tim tetap lapar dan tidak terlena.

Mengapa tiga kemenangan Persija Jakarta begitu penting?

Tiga kemenangan beruntun menjadi catatan penting bagi Persija Jakarta karena torehan tersebut menjadi pijakan untuk menjalani kompetisi yang masih panjang.

Alexander Jeremejeff dan kolega mengoleksi sembilan poin dari tiga pertandingan, sebuah modal awal yang membuat kepercayaan diri tim semakin terangkat.

Persija Jakarta juga berhasil mengawali musim dengan hasil sempurna setelah melewati tiga lawan berbeda dalam rentang 5 hingga 19 September 2026.

Borneo FC menjadi korban pertama lewat kemenangan 1-0 di kandangnya pada Sabtu (5/9), sebelum Persib Bandung ditaklukkan 2-1 di Jakarta pada Sabtu (12/9).

Rangkaian itu berlanjut ketika Persija Jakarta bertandang ke Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, untuk menghadapi Java United FC pada Sabtu (19/9).

Gol tunggal Arlyansyah Abdulmanan pada menit ke-13 menjadi pembeda sekaligus mengantar Persija Jakarta mengamankan tiga poin dengan kemenangan 1-0.

Tiga hasil tersebut juga menunjukkan Persija Jakarta mampu menjaga keunggulan dalam laga-laga dengan margin tipis.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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