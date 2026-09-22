Bawa Madura United Menang 2-1 atas PSIM, Jose Gomes Sabet Penghargaan Coach of the Week Pekan

Jose Gomes memimpin latihan perdana Madura United. (Istimewa)
JawaPos.com - Pelatih Madura United FC Jose Gomes mendapat penghargaan Coach of the Week setelah membawa Laskar Sape Kerrab meraih kemenangan pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27.
Penghargaan tersebut diberikan atas pencapaian Jose Gomes saat memimpin Madura United mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (18/9) malam.
Kemenangan itu terasa cukup spesial bagi Madura United.
Selain menjaga tren positif di awal musim, hasil tersebut juga menjadi kemenangan ketiga secara beruntun bagi Laskar Sape Kerrab.
Madura United sekaligus berhasil memutus catatan buruk ketika berhadapan dengan PSIM Yogyakarta.
Pada kompetisi musim 2025/26, Laskar Sape Kerrab dua kali menelan kekalahan dari Laskar Mataram dengan skor 1-2 dan 0-3.
Performa tersebut membuat Jose Gomes mendapat apresiasi sebagai pelatih terbaik pada pekan ketiga BRI Super League musim ini.
Namun, pelatih asal Portugal itu tidak menganggap penghargaan tersebut sebagai pencapaian pribadi.
Jose Gomes justru menyebut keberhasilan Madura United tidak lepas dari kerja keras seluruh elemen tim, mulai dari pemain, ofisial, hingga suporter yang terus memberikan dukungan.
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