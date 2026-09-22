PSIM Yogyakarta Liburkan Pemain, Fokus Evaluasi Sebelum Hadapi Persija Jakarta

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta memilih memanfaatkan jeda internasional FIFA Matchday untuk memberikan waktu istirahat kepada para pemain. Laskar Mataram meliburkan skuad utama setelah menyelesaikan pertandingan pekan ketiga Super League 2026/27.

Manajemen PSIM bersama tim pelatih sepakat meliburkan aktivitas skuad mulai setelah pertandingan menghadapi Madura United pada 18 September hingga 26 September 2026.

Manajer PSIM Yogyakarta, Iksan Mahar, mengatakan keputusan tersebut diambil karena pertandingan berikutnya masih cukup lama. PSIM baru akan kembali bertanding menghadapi Persija Jakarta pada 10 Oktober mendatang.

Dengan jeda yang cukup panjang, PSIM bisa memanfaatkannya untuk memulihkan kondisi pemain sekaligus melakukan pembenahan sebelum kembali menjalani kompetisi.

"Tim kami liburkan setelah laga terakhir melawan Madura United pada 18 September lalu hingga 26 September mendatang. Keputusan ini kami ambil karena kompetisi memasuki jeda internasional FIFA Matchday," ujar Iksan dilansir iLeague

Selama masa libur, para pemain diharapkan bisa memanfaatkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Manajemen menilai waktu istirahat dibutuhkan agar kondisi fisik dan mental pemain kembali segar setelah menjalani rangkaian pertandingan.

Skuad PSIM dijadwalkan kembali menjalani latihan pada Minggu, 27 September. Saat kembali berkumpul, seluruh pemain diharapkan sudah dalam kondisi siap mengikuti program yang telah disiapkan tim pelatih.

"Harapannya, saat tim kembali menggelar aktivitas latihan pada Minggu 27 September, seluruh pemain sudah siap penuh dan lebih fokus menatap laga selanjutnya," kata Iksan.

PSIM Evaluasi Hasil Tiga Pertandingan Selain menjadi waktu untuk beristirahat, jeda kompetisi juga dimanfaatkan PSIM untuk melakukan evaluasi. Hasil tiga pertandingan awal menjadi perhatian manajemen dan tim pelatih.