Gali Freitas Cetak Gol Perdana untuk Madura United! Jadi Penentu Kemenangan atas PSIM Yogyakarta

Gali Freitas mencetak gol perdananya untuk Madura United. (Istimewa)
JawaPos.com - Gali Freitas akhirnya membuka keran golnya bersama Madura United FC. Pemain asal Timor Leste itu mencetak gol perdana untuk Laskar Sape Kerrab sekaligus menjadi penentu kemenangan 2-1 atas PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27.
Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (18/9) malam.
Bagi Gali, gol ini terasa spesial karena menjadi kontribusi penting dalam penampilan ketiganya bersama Madura United.
Madura United sempat berada dalam posisi tertinggal setelah Nermin Haljeta mencetak gol untuk PSIM pada menit ke-15. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan melalui Mendonca pada menit ke-71.
Hanya berselang dua menit, Gali Freitas muncul sebagai pembeda. Ia mencetak gol yang membuat Madura United berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga pertandingan berakhir.
Gol perdana Gali sekaligus membantu Madura United mengakhiri catatan kurang baik saat menghadapi PSIM. Dalam dua pertemuan sebelumnya pada musim lalu, Laskar Sape Kerrab selalu kalah, masing-masing dengan skor 0-3 dan 1-2.
Gali menyebut kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Ia mengakui Madura United kesulitan mengembangkan permainan pada babak pertama, tetapi tim mampu melakukan evaluasi saat jeda.
“Kerja sama yang paling bagus. Babak pertama kami lihat pertandingan sedikit sulit. Masuk babak kedua, kami tetap evaluasi, kami tetap fokus,” kata Gali.
Menurutnya, Madura United mencoba melakukan sejumlah perubahan setelah turun minum agar bisa menciptakan lebih banyak peluang.
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Jawa Pos
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