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Andika Rachmansyah
Sabtu, 19 September 2026 | 01.07 WIB

Viral! Jersey Ketiga Timnas Indonesia Diduga Pakai Desain Templat Gratis

Jersey ketiga Timnas Indonesia viral diduga pakai desain gratis. (Dok. Kelme Indonesia) - Image

Jersey ketiga Timnas Indonesia viral diduga pakai desain gratis. (Dok. Kelme Indonesia)

JawaPos.com - Jersey ketiga Timnas Indonesia yang baru dirilis Kelme mendadak jadi sorotan warganet.

Jersey yang diperkenalkan pada Kamis (17/9) itu diduga menggunakan desain templat gratis yang tersedia di platform digital. 

Sebelumnya, jersey Timnas Indonesia menjadi sorotan saat dirilis karena menggunakan warna biru muda.

Pasalnya, Skuad Garuda nyaris tidak pernah menggunakan warna biru sebagai seragam tempur di lapangan. 

Kini, sorotan bergeser ke desain jersey.

Desain dengan motif kuncup bunga melati tersebut ramai diperbincangkan warganet karena motifnya diduga memakai desain templat gratisan dari laman Magnific, dulunya bernama Freepik. 

Isu mengenai desain jersey mencuat setelah akun Instagram @goalmedia.co membagikan tangkapan layar yang menyandingkan detail motif jersey Timnas Indonesia dengan sebuah templat grafis pakaian berbasis kecerdasan buatan (AI).

Templat yang sebelumnya disebut tersedia di laman Magnific. 

“Jersey third Timnas Indonesia nuansa Biru Laut katanya jadi ini jadi perbincangan,” tulis caption akun Instagram itu, Jumat (18/9). 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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