Kelme Resmi Rilis Jersey Ketiga Timnas Indonesia, Bisa Dipakai di FIFA ASEAN Cup 2026

JawaPos.com - Apparel Timnas Indonesia, Kelme, resmi merilis jersey ketiga pada Kamis (17/9/2026). Skuad Garuda bisa memakai jersey tersebut dalam ajang FIFA ASEAN Cup 2026.

Jersey anyar tersebut sangat menarik perhatian, karena Kelme meluncurkan warna biru laut. Warna biru terang motif kuncuo melati vertikal menghiasi bagian depan jersey tersebut.

Diketahui, warna biru merepresentasikan harmoni dan persatuan. Sementara motif kuncup melatih menggambarkan perjalanan sepak bola nasional yang terus bertumbuh.

Menariknya, jersey ketiga diluncurkan menjelang Timnas Indonesia beraksi di FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen perdana gagasan FIFA tersebut dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 mendatang.

International Director Sales Kelme, Violet Wu, berharap jersey ketiga tersebut bisa debut saat Timnas Indonesia berlaga di ajang tersebut. Ia berharap, warna biru laut bisa membuat skuad Garuda tampil lebih percaya diri.

"Kami berharap FIFA ASEAN Cup 2026 bisa menjadi panggung pertama bagi penggawa Timnas Indonesia menggunakan jersey ketiga terbaru,” kata Violet dalam keterangannya, Kamis (17/9).

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“Dengan hadirnya varian baru yang kami luncurkan, kami berharap pemain Timnas Indonesia dapat menjadi lebih percaya diri dan nyaman dengan desain baru sekaligus menunjang performa dengan maksimal,” sambungnya.

Kelme merilis dua varian, yakni Player Issue dan Replica Issue. Varian Player Issue dilengkapi teknologi K-TechFit, DrySport+ Fabric, serta label silikon laser autentikasi untuk menjaga kenyamanan pemain saat bergerak aktif.