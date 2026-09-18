Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Taufiq Ardyansyah
Jumat, 18 September 2026 | 18.24 WIB

Jersey Ketiga Timnas Indonesia Terinspirasi Alam, Dipakai di FIFA ASEAN Cup 2026

Jersey ketiga Timnas Indonesia resmi diperkenalkan Kelme dengan inspirasi alam Indonesia, laut, dan bunga melati. (Dok: Kelme Indonesia) - Image

Jersey ketiga Timnas Indonesia resmi diperkenalkan Kelme dengan inspirasi alam Indonesia, laut, dan bunga melati. (Dok: Kelme Indonesia)

JawaPos.com - Timnas Indonesia memiliki jersey ketiga baru menjelang FIFA ASEAN Cup 2026. Kelme selaku penyedia apparel resmi Timnas Indonesia merilis jersey tersebut kemarin (17/9).

Jersey anyar itu diperkenalkan melalui akun Instagram resmi Kelme Indonesia. Desainnya mengambil inspirasi dari kekayaan alam Indonesia, khususnya laut dan flora.

Motif kuncup bunga melati dibuat dalam pola vertikal. Sementara itu, warna biru digunakan sebagai representasi laut sekaligus simbol persatuan.

Kelme menyebut kuncup melati dalam desain tersebut memiliki makna tersendiri. Bentuk bunga yang belum mekar menggambarkan sebuah proses untuk terus tumbuh dan berkembang.

Filosofi itu dikaitkan dengan perjalanan sepak bola Indonesia yang masih terus berproses menuju pencapaian yang lebih besar.

“Kami berharap FIFA ASEAN Cup 2026 bisa menjadi panggung pertama bagi Timnas Indonesia untuk menggunakan jersey ketiga terbaru. Dengan hadirnya varian warna baru ini, kami berharap para pemain dapat lebih percaya diri dan nyaman dengan desain terbaru,” ujar International Sales Director Kelme, Violet Wu. (fiq/ali)

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Jawa Pos Koran
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jelang Persebaya vs Garudayaksa FC: Saddil Belum 100 Persen, Gledson Siap Bersaing - Image
Sepak Bola Indonesia

Jelang Persebaya vs Garudayaksa FC: Saddil Belum 100 Persen, Gledson Siap Bersaing

Jumat, 18 September 2026 | 18.21 WIB

Gendut Doni Tegaskan Timnas Indonesia Bisa Bersaing di ASEAN Cup 2026 Meski Jay Idzes Absen - Image
Sepak Bola Indonesia

Gendut Doni Tegaskan Timnas Indonesia Bisa Bersaing di ASEAN Cup 2026 Meski Jay Idzes Absen

Jumat, 18 September 2026 | 02.15 WIB

Erick Thohir Targetkan Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026, Begini Respons John Herdman - Image
Sepak Bola Indonesia

Erick Thohir Targetkan Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026, Begini Respons John Herdman

Selasa, 15 September 2026 | 18.40 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

4

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

5

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat

6

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

7

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

9

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

10

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore