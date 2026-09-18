Jersey Ketiga Timnas Indonesia Terinspirasi Alam, Dipakai di FIFA ASEAN Cup 2026

Jersey ketiga Timnas Indonesia resmi diperkenalkan Kelme dengan inspirasi alam Indonesia, laut, dan bunga melati. (Dok: Kelme Indonesia)
JawaPos.com - Timnas Indonesia memiliki jersey ketiga baru menjelang FIFA ASEAN Cup 2026. Kelme selaku penyedia apparel resmi Timnas Indonesia merilis jersey tersebut kemarin (17/9).
Jersey anyar itu diperkenalkan melalui akun Instagram resmi Kelme Indonesia. Desainnya mengambil inspirasi dari kekayaan alam Indonesia, khususnya laut dan flora.
Motif kuncup bunga melati dibuat dalam pola vertikal. Sementara itu, warna biru digunakan sebagai representasi laut sekaligus simbol persatuan.
Kelme menyebut kuncup melati dalam desain tersebut memiliki makna tersendiri. Bentuk bunga yang belum mekar menggambarkan sebuah proses untuk terus tumbuh dan berkembang.
Filosofi itu dikaitkan dengan perjalanan sepak bola Indonesia yang masih terus berproses menuju pencapaian yang lebih besar.
“Kami berharap FIFA ASEAN Cup 2026 bisa menjadi panggung pertama bagi Timnas Indonesia untuk menggunakan jersey ketiga terbaru. Dengan hadirnya varian warna baru ini, kami berharap para pemain dapat lebih percaya diri dan nyaman dengan desain terbaru,” ujar International Sales Director Kelme, Violet Wu. (fiq/ali)
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Jawa Pos
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