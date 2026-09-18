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Andika Rachmansyah
Jumat, 18 September 2026 | 15.27 WIB

PSSI Rilis Harga Tiket Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026, Mulai dari Rp 100 Ribu

Timnas Indonesia bersiap menghadapi Timor Leste pada laga Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand. (Garuda ID) - Image

Timnas Indonesia bersiap menghadapi Timor Leste pada laga Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand. (Garuda ID)

JawaPos.com - PSSI resmi merilis harga tiket Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. Harga tiket termurah untuk menyaksikan laga tersebut dibanderol mulai Rp 100 ribu. 

FIFA ASEAN Cup 2026 akan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Indonesia akan menjadi tuan rumah Divisi 1 dengan pertandingan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta dan Stadion Si Jalak Harupat Bandung. 

PSSI telah merilis daftar harga tiket menonton di SUGBK dan Si Jalak Harupat pada Kamis (17/9) kemarin. Sementara untuk pembelian, akan dibuka pada hari ini, Jumat (18/9) pukul 13.00 WIB.

Harga tiket yang ditetapkan PSSI berbeda untuk setiap matchday. Perbedaan harga tersebut berlaku baik untuk pertandingan yang digelar di SUGBK maupun Stadion Si Jalak Harupat.

Untuk matchday pertama di SUGBK terdapat dua pertandingan yang dimainkan pada 25 September. Laga tersebut mempertemukan Timnas Indonesia vs Singapura, dan Bangladesh vs Malaysia. 

Harga tiket paling murah pada matchday pertama dibanderol Rp 100 ribu untuk kategori Upper Garuda. Sementara kategori Garuda South/North dijual dengan harga Rp 200 ribu.

Adapun kategori Garuda West/East dibanderol Rp300 ribu. Sementara tiket termahal untuk matchday pertama berada di kategori Premium West/East dengan harga Rp 500 ribu.

Harga tersebut juga berlaku pada matchday ketiga di SUGBK pada 1 Oktober. Pada laga tersebut, Timnas Indonesia akan melawan Bangladesh. 

Sementara itu, harga tiket mengalami kenaikan pada matchday kedua yang berlangsung 28 September. Dua pertandingan yang digelar adalah Singapura melawan Bangladesh dan Malaysia menghadapi Timnas Indonesia.

Editor: Edi Yulianto
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